Três pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido por volta das 14h desta terça-feira (19) no Contorno Norte, no bairro Cachoeira, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. A batida envolveu um Ford Fiesta e Toyota Etios e chegou a fechar totalmente a a rodovia. Entre os feridos estão uma mulher e uma criança de nove anos de idade que estavam no Etios, além do homem que conduzia o Fiesta. As vítimas foram socorridas com ferimentos moderados e encaminhadas ao Hospital Cajuru e Hospital do Trabalhador, ambos em Curitiba.

Segundo testemunhas, a motorista do Etios seguia no sentido Colombo e teria cortado a frente do Fiesta, ao tentar acessar o bairro pelo trevo do Jardim Bonfim. Após a colisão, os carros ficaram parados no meio da pista, bloqueando o trânsito nos dois sentidos.

Por volta das 15h30 a pista foi liberada no sentido Curitiba. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual orienta o trânsito no local.

Cadeirinha

De acordo com o tenente Nikolas Leal, dos Bombeiros, o socorro às vítimas foi rápido. “Quando a equipe chegou, as vítimas estavam dentro dos veículos, mas não estavam presas. O atendimento foi feito e todos foram encaminhados ao hospital”. Um helicóptero chegou a acionado, mas não precisou ser utilizado e as vítimas foram levadas aos hospitais em duas ambulâncias.

Ainda segundo o tenente, o uso da cadeirinha protegeu a criança durante o acidente. “A criança tinha idade para não usar cadeirinha, mas fica a dica para os pais sempre usarem o equipamento, que pode salvar a vida de um filho. Nesse acidente, a criança estava corretamente no banco de trás”.