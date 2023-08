Acidente com ônibus escolar na BR-277 deixa dez crianças feridas na RMC

Um ônibus escolar tombou no canteiro central da BR-277, na região de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, no fim da tarde desta segunda-feira (21). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 25 crianças estavam a bordo e uma monitora. Sete crianças foram socorridas, juntamente com a monitora, e encaminhada a um hospital da região. O motorista não se feriu.

O acidente, que aconteceu na altura do km 65, envolveu outros veículos: dois carros e dois bitrens. Apesar da quantidade de veículos envolvidos no acidente, não houve bloqueio de pistas da rodovia.

