Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após uma colisão entre uma caminhonete e um caminhão pequeno, na PR-412, em Guaratuba, Litoral do Paraná, na manhã desta sexta-feira (17). As imagens do acidente são impressionantes e mostram um produto ainda não identificado oficialmente espalhado pela cena do acidente.

Uma das cargas era água sanitária. A outra ainda não foi identificada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná.

O acidente aconteceu por volta das 10h45, no km 04, trecho de saída da cidade. A rodovia está totalmente interditada, sem previsão de liberação.

Foto: Divulgação/PMPR

