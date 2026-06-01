Ponto de ônibus que “não deixa passageiro sozinho” à noite começa a funcionar em Curitiba

O primeiro ponto de ônibus Abrigo Amigo de Curitiba começa a funcionar a partir desta segunda-feira (1º). O projeto transforma painéis digitais de pontos de ônibus em telas de atendimento remoto. A intenção é oferecer segurança no período da noite, sobretudo às mulheres, com tecnologia que permite à pessoa no ponto iniciar uma chamada de vídeo com uma central de atendimento ao se sentir vulnerável.

O primeiro ponto fica na Avenida Marechal Deodoro, 555, em frente ao prédio da Receita Federal, no Centro da cidade. Segundo a prefeitura, por ali passam 11 linhas de ônibus. O serviço vai estar disponível diariamente, das 20h às 5h. O projeto, parceria da prefeitura de Curitiba com a Eletromídia, concessionária de mobiliário urbano, e a operadora de telefonia Claro, vai implantar 50 unidades do Abrigo Amigo até o fim de julho deste ano. A tecnologia vai ser instalada em locais com grande fluxo de pessoas e com os maiores índices de vulnerabilidade no período da noite.

Para ser atendido por uma equipe formada por 30 mulheres, dedicada a esse serviço, o usuário toca a tela e inicia uma chamada. Não é preciso se identificar; a intenção é que o anonimato seja também uma maneira de preservar o usuário, garantir segurança e evitar constrangimentos.

A equipe responsável pelo atendimento passou por treinamentos com assistentes sociais e especialistas em violência contra a mulher, e o objetivo é fornecer a quem necessitar o serviço acolhimento qualificado e preparado.

Cada unidade é equipada com câmeras de alta resolução, microfones sensíveis e alto-falantes conectados à central de monitoramento e que podem ser acessados pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da Urbs e a Muralha Digital.

O botão de acionamento tem placa em braille e está posicionado a 1,20 metro de altura, adequado para cadeirantes, crianças e pessoas com deficiência. O atendimento remoto conta com comunicação em Libras, e em pouco tempo deve contar também com legendas durante as chamadas.

O prefeito Eduardo Pimentel e o presidente da presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs) participaram da inauguração. O prefeito testou a tecnologia. “Em caso de perigo real ou emergência médica, a central aciona imediatamente o Centro de Controle Operacional (CCO) da Urbs que funciona 24 horas e fará a conexão com a polícia, ambulâncias ou serviços públicos de saúde”, informa Ogeny. A atendente vai poder informar também, com base nas informações do CCO, qual o horário de chegada do próximo ônibus.

Resultados

O modelo já está em funcionamento em outras cidades do país. Segundo informações da Eletromídia, desde o início do projeto, em 2023, 53 mil chamadas foram realizadas. Dessas, 2,7 mil foram de casos encaminhados à polícia e a serviços de saúde e assistência.

“O Abrigo Amigo inibe ocorrências e é um auxílio importante. Já houve casos de uma criança perdida que foi encontrada após acionar o botão e também de uma pessoa em situação de rua que estava tendo um ataque cardíaco e que pôde ser socorrida ao acionar o Abrigo Amigo”, explica Thiago Ribeiro, diretor de Relações Governamentais da Eletromídia.

Em Curitiba, a concessionária reúne 2.600 abrigos de ônibus, cerca de 1.400 telas e 115 relógios de rua.