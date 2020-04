A recomendação é para, quem puder, ficar em casa para evitar a proliferação do coronavírus no feriado de Páscoa. Porém, quem precisar mesmo sair, é bom ficar atento aos horários de funcionamento de estabelecimentos em Curitiba, evitando assim perder a viagem.

Em Curitiba muitos locais já estão fechados, como shoppings, zoológico, passeio público, bosques, além do Jardim Botânico e o Museu de História Natural no Capão Raso. Parques e outros locais ao ar livre estão liberados para atividades físicas, mas lembrando sempre que as atividades devem ser feitas de forma individual, sem aglomeração de pessoas e em horários alternativos.

Abre e fecha em Curitiba na Páscoa

Transporte coletivo e Urbs

Linhas de ônibus – Sexta (10/04) – Funcionam em horário de feriado. No sábado (11) e domingo (12) funcionam em horário de domingo.

SAÚDE

Unidades Básicas de Saúde

Fecham na sexta-feira (10/4).

Caps

Na sexta-feira (10/4), os CAPS II fecham. Os CAPS III funcionam somente para pacientes que estão em leito.

Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns

Aberto 24 horas.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas.

UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1.883, Fazendinha.

UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2,590, Boqueirão.

UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial.

UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso

Unidades da segurança alimentar e nutricional

Mercado Municipal

A abertura dos Boxes e lojas será facultativa para os estabelecimentos e seguirá o horário de funcionamento habitual.

Sexta (10/4) – atendimento das 8h às 13h.

Sábado (11/4) – atendimento das 8h às 18h.

Domingo (11/4) – atendimento das 8h às 13h (restaurante até 15h).

Confira o contato dos estabelecimentos que fazem delivery e take away no Mercado Municipal de Curitiba.

Mercado Regional do Cajuru

Sexta (10/4) – atendimento das 8h às 14h.

Sábado (11/4) – atendimento das 7h às 18h.

Domingo (11/4) – atendimento das 7h às 12h (restaurante até 15h).

Para mais informações sobre o sistema delivery e take away no Mercado Municipal Cajuru entre em contato pelos telefones:

(41) 3365-7898 – Associação dos Lojistas.

(41) 3212-1426 – Administração da Prefeitura.

Armazém da Família

Sexta (10/4) – fechado.

Sábado (11/4) – fechado.

Domingo (12/4) – fechado.

Feiras Livres Diurnas

Sexta (10/4) – facultativo.

Sábado (11/4) – facultativo.

Domingo (12/4) – facultativo.

Feiras Livres Noturnas e Gastronômicas

Sexta (10/4) – facultativo.

Sábado (11/4) – facultativo.

Domingo (12/4) – fechado.

Feiras Orgânicas

Sexta (10/4) – facultativo.

Sábado (11/4) – facultativo.

Domingo (12/4) – fechado.

Programa Nossa Feira

Sexta (10/4) – facultativo.

Sábado (11/4) – fechado.

Domingo (12/4) – fechado.

Sacolão da Família

Sacolão Bairro Novo

Sexta (10) – fechado.

Sábado (11) – fechado.

Domingo (12) – fechado.

Segunda (13) – fechado.



Sacolão Boa Vista

Sexta (10) – fechado.

Sábado (11) – atendimento das 8h às 13h.

Domingo (12) – fechado.

Segunda (13) – atendimento das 9h às 19h.

Sacolão Boqueirão

Sexta (10) – fechado.

Sábado (11) – atendimento das 8h às 18h30.

Domingo (12) – fechado.

Segunda (13) – atendimento das 8h às 18h30.

Sacolão Carmo

Sexta (10) – atendimento das 8h30 às 12h.

Sábado (11) – atendimento das 8h às 18h.

Domingo (12) – atendimento das 8h30 às 12h.

Segunda (13) – atendimento das 9h às 18h.

Sacolão Fazendinha

Sexta (10) – fechado.

Sábado (11) – atendimento das 8h30 às 19h15.

Domingo (12) – fechado.

Segunda (13) – atendimento das 9h às 20h15.

Sacolão Jardim Paranaense

Sexta (10) – atendimento das 8h30 às 12h.

Sábado (11) – atendimento das 9h às 18h.

Domingo (12) – atendimento das 8h30 às 12h.

Segunda (13) – atendimento das 9h às 18h.

Sacolão Osternack

Sexta (10) – fechado.

Sábado (11) – fechado.

Domingo (12) – fechado.

Segunda (13) – fechado.

Sacolão Pinheirinho

Sexta (10) – fechado.

Sábado (11) – atendimento das 8h30 às 20h.

Domingo (12) – fechado.

Segunda (13) – atendimento das 9h às 20h30.

Sacolão Santa Cândida

Sexta (10) – fechado.

Sábado (11) – atendimento das 8h às 13h.

Domingo (12) – fechado.

Segunda (13) – atendimento das 10h às 19h.

Sacolão Santa Efigênia

Sexta (10) – atendimento das 8h30 às 12h.

Sábado (11) – atendimento das 9h às 18h.

Domingo (12) – atendimento das 8h30 às 12h.

Segunda (13) – atendimento das 9h às 19h.

Sacolão Santa Felicidade

Sexta (10) – atendimento das 8h30 às 12h.

Sábado (11) – atendimento das 9h às 18h.

Domingo (12) – atendimento das 8h30 às 12h.

Segunda (13) – atendimento das 9h às 19h.

Sacolão Rui Barbosa

Sexta (10) – fechado.

Sábado (11) – fechado.

Domingo (12) – fechado.

Segunda (13) – atendimento das 8h às 17h.

Sacolão Vila Oficinas

Sexta (10) – fechado.

Sábado (11) – atendimento das 9h às 13h.

Domingo (12) – fechado.

Segunda (13) – fechado.

Sacolão Vila Sandra

Sexta (10) – fechado.

Sábado (11) – atendimento das 8h às 19h.

Domingo (12) – fechado.

Segunda (13) – atendimento das 9h às 20h.

Restaurante Popular

Fechado.

Proteção Animal

Adoção de animais

Crar funciona em regime de plantão das 9h30 às 12h e das 13h30 às 15h30. Rua Lodovico Kaminski, 1.381 – CIC. Agendamento do atendimento é feito pelo telefone 41 99963-0233.

Atendimento de emergência (ambulância)

Das 7h30 às 16h30, com acionamento via Central 156.

Limpeza Pública

Serviços têm alteração apenas na sexta-feira (10/4).

Coleta domiciliar (orgânico) – apenas no Anel Central e principais vias; aos domingos não há coleta.

Coleta seletiva (Lixo Que Não é Lixo) – apenas onde acontece uma vez por semana às sextas-feiras na sexta-feira (10/4); aos domingos não há coleta.

Varrição manual – apenas no Anel Central, com esquema de domingo.

Lixo tóxico – não funciona.

Câmbio Verde – não funciona. Não há Câmbio Verde aos sábados e domingos.

Coleta Vegetal – não funciona; aos domingos não há coleta.

Serviço funerário

Atendimento ininterrupto. População deve observar os protocolos de Curitiba contra o coronavírus relativos ao atendimento.

Casa da Mulher

Atendimento normal.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).