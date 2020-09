O feriado de 7 de setembro, Independência do Brasil, na segunda-feira será prolongado em Curitiba por causa do feriado de terça-feira (08), dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira de Curitiba. Com as medidas de restrições por cauda da pandemia de coronavírus, alguns serviços e atrativos seguem suspensos. Confira o que abre e fecha em Curitiba durante o feriadão de 7 de setembro.

Missas e parques

A Catedral Basílica contará com uma programação adaptada em relação aos últimos anos, os fiéis são convidados a acompanhar as duas missas do dia e uma apresentação cultural pelos meios de comunicação.

As missas serão celebradas e transmitidas ao vivo às 10h e às 17h30, pelas redes sociais da Catedral e da Arquidiocese de Curitiba, sem possibilidade de participação presencial.

Parques e outros locais ao ar livre podem ser frequentados para atividades físicas, feitas de forma individual ou a distância, em horários alternativos. Restrições ao uso do estacionamento de locais como o Parque Barigui, Tingui e Tanguá foram reduzidas.

Outras unidades de conservação como o Zoológico de Curitiba e Bosque Reinhard Maack permanecem fechados em razão dos seus espaços favorecerem a formação de aglomerações. Assim como o Memorial Polonês no Bosque do Papa, e o Memorial Ucraniano no Parque Tingui estão fechados.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionam 24 horas. E, quem precisar de acolhimento emocional e amenizar a ansiedade, pode buscar conforto no atendimento do Telepaz, que funciona com equipe reduzida.

TELEPAZ – ACOLHIMENTO EMOCIONAL

O serviço de acolhimento emocional devido à pandemia funcionar das 8h às 18h.

Telefone: 3350-8500

TRANSPORTE E URBS

Linhas de ônibus

Sábado (5/9) – linhas serão operadas com horários de domingo, exceto Interbairros IV, Interbairros VI, B.Alto/Sta Felicidade, Pinheirinho/Rui Barbosa, Sta Rita/Pinheirinho, C.Raso/Caiuá, Rio Bonito, C. Comprido/CIC, Riviera, Pinheirinho/Cabral, que operam com tabela de sábado.

Domingo (6/9) – linhas serão operadas com horários de domingo.

Segunda-feira (7/9) – linhas serão operadas com horários de domingo.

Terça-feira (8/9) – linhas serão operadas com horários de domingo.

Mercado da Rua da Cidadania da Matriz e Estacionamento Rui Barbosa

Fechado na segunda-feira (7/9) e terça-feira (8/9).

Mercado Municipal Capão Raso

Fechado na segunda-feira (7/9). Funciona das 10h às 20h na terça-feira (8/9).

Rua 24 horas

Funciona das 10h às 20h na segunda-feira (7/9) e terça-feira (8/9).

Arcadas São Francisco

Fechado na segunda-feira (7/9) e terça-feira (8/9).

Arcadas do Pelourinho

Aberto na segunda-feira (7/9) e terça-feira (8/9).

#Curitiba Sua Linda do Mercado Municipal

Obedece ao horário do local. Na segunda-feira (7/9), permanece fechada e, terça-feira (8/9) funciona das 9h às 18h.

As demais lojas permanecem fechadas por conta da pandemia.

SAÚDE

Unidades Básicas de Saúde

Fecham na segunda-feira (7/9) e terça-feira (8/9) e reabrem na quarta-feira (9/9).

Caps

Na segunda-feira (7/9) e terça-feira (8/9), os Caps II fecham. Os Caps III funcionam somente para pacientes que estão em leito. Na quarta-feira (9/9), o funcionamento é normal.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas.

UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1.883, Fazendinha.

UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2,590, Boqueirão.

UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial.

UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

UNIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Mercado Municipal

Sábado (5/9) – atendimento das 8h às 18h;

Domingo (6/9) – atendimento das 8h às 13h (Restaurantes até 15h);

Segunda (7/9) – fechado;

Terça (8/9) – atendimento das 8h às 18h.



Mercado Regional Cajuru

Sábado (5/9) – atendimento das 7h às 18h;

Domingo (6/9) – atendimento das 7h às 12h;

Segunda (7/9) – fechado.

Terça (8/9) – fechado.



Armazém da Família

Sábado (5/9) – atendimento normal;

Domingo (6/9) – fechado;

Segunda (7/9) – fechado;

Terça (8/9) – fechado;

Quarta (9/9) – atendimento normal.



Feiras Livres Diurnas

Sábado (5/9) – atendimento normal;

Domingo (6/9) – atendimento normal;

Segunda (7/9) – fechado;

Terça (8/9) – ponto facultativo;

Quarta (9/9) – atendimento normal.



Feiras Livres Noturnas e Gastronômicas

Sábado (5/9) – atendimento normal;

Domingo (6/9) – fechado;

Segunda (7/9) – ponto facultativo;

Terça (8/9) – ponto facultativo;

Quarta (9/9) – atendimento normal.



Feiras Orgânicas

Sábado (5/9) – atendimento normal;

Domingo (6/9) – fechado;

Segunda (7/9) – fechado;

Terça (8/9) – ponto facultativo;

Quarta (9/9) – atendimento normal.



Programa Nossa Feira

Sábado (5/9) – fechado;

Domingo (6/9) – fechado;

Segunda (7/9) – fechado;

Terça (8/9) – fechado;

Quarta (9/9) – fechado.



Sacolão da Família:

Sacolão Bairro Novo

Sábado (5/9) – atendimento das 8h30 às 13h;

Domingo (6/9) – fechado;

Segunda (7/9) – fechado;

Terça (8/9) – fechado.



Sacolão Boa Vista

Sábado (5/9) – atendimento das 8h às 17h;

Domingo (6/9) – fechado;

Segunda (7/9) – fechado;

Terça (8/9) – atendimento das 8h às 19h;



Sacolão Boqueirão

Sábado (5/9) – atendimento das 8h às 20h;

Domingo (6/9) – fechado;

Segunda (7/9) – fechado;

Terça (8/9) – atendimento das 8h às 20h.



Sacolão Carmo

Sábado (5/9) – atendimento das 9h às 18h;

Domingo (6/9) – atendimento das 8h30 às 13h;

Segunda (7/9) – atendimento das 8h30 às 13h;

Terça (8/9) – atendimento das 9h às 18h.



Sacolão Fazendinha

Sábado (5/9) – atendimento das 8h às 19h;

Domingo (6/9) – atendimento das 8h30 às 13h;

Segunda (7/9) – fechado;

Terça (8/9) – atendimento das 8h30 às 20h.



Sacolão Jardim Paranaense

Sábado (5/9) – atendimento das 9h às 18h;

Domingo (6/9) – atendimento das 8h30 às 13h;

Segunda (7/9) – atendimento das 8h30 às 13h;

Terça (8/9) – atendimento das 9h às 18h.

Sacolão Osternack

Sábado (5/9) – atendimento das 8h30 às 13h;

Domingo (6/9) – fechado;

Segunda (7/9) – fechado;

Terça (8/9) – fechado.



Sacolão Pinheirinho

Sábado (5/9) – atendimento das 8h30 às 19h30;

Domingo (6/9) – fechado;

Segunda (7/9) – fechado;

Terça (8/9) – atendimento das 8h30 às 20h.



Sacolão Santa Cândida

Sábado (5/9) – atendimento das 8h às 13h;

Domingo (6/9) – fechado;

Segunda (7/9) – fechado;

Terça (8/9) – fechado.



Sacolão Santa Efigênia

Sábado (5/9) – atendimento das 9h às 18h;

Domingo (6/9) – atendimento das 8h30 às 13h;

Segunda (7/9) – atendimento das 8h30 às 13h;

Terça (8/9) – atendimento das 9h às 18h.



Sacolão Santa Felicidade

Sábado (5/9) – atendimento das 8h30 às 13h;

Domingo (6/9) – fechado;

Segunda (7/9) – fechado;

Terça (8/9) – atendimento das 9h às 19h.



Sacolão Rui Barbosa

Sábado (5/9) – atendimento das 8h às 18h;

Domingo (6/9) – fechado;

Segunda (7/9) – fechado;

Terça (8/9) – fechado.



Sacolão Vila Oficinas

Sábado (5/9) – atendimento das 9h às 13h;

Domingo (6/9) – fechado;

Segunda (7/9) – fechado;

Terça (8/9) – fechado.



Sacolão Vila Sandra

Sábado (5/9) – atendimento das 8h30 às 19h;

Domingo (6/9) – fechado;

Segunda (7/9) – fechado;

Terça (8/9) – atendimento das 8h30 às 20h.



Restaurante Popular

Sábado (5/9) – fechado;

Domingo (6/9) – fechado;

Segunda (7/9) – fechado;

Terça (8/9) – fechado;

Quarta (9/9) – atendimento normal.

PROTEÇÃO ANIMAL

Adoção de animais – Crar funciona em regime de plantão das 9h às 12h e das 13h30 às 15h30. Rua Lodovico Kaminski, 1.381 – CIC. Agendamento pode ser feito pelo telefone 41 99963-0233.

Atendimento de emergência (ambulância) – Atendimento das 7h30 às 16h, com acionamento via Central 156.

LIMPEZA PÚBLICA

Coleta Domiciliar (orgânico) – funciona normalmente na segunda-feira (7/9); e nos setores em que a coleta é alternada às terças e quintas, na terça-feira (8/9).

Coleta Seletiva (Lixo Que Não é Lixo) – funciona na segunda-feira (7/9), onde a coleta seletiva é feita apenas uma vez por semana, às segundas; não funciona na terça-feira (8/9).

Varrição Manual – apenas no anel central, com escala de domingos e feriados.

Ecopontos – funcionam normalmente na segunda-feira (7/9); não funciona na terça-feira (8/9).

Coleta vegetal – não funciona na segunda-feira (7/9); funciona normalmente na terça-feira (8/9).

Demais serviços de Limpeza Urbana estão suspensos neste dia. Na quarta-feira (9/9) todos os serviços serão desenvolvidos normalmente.

SERVIÇO FUNERÁRIO

Atendimento ininterrupto. População deve observar os protocolos de Curitiba contra o coronavírus relativos ao atendimento.

CASA DA MULHER

Casa da Mulher Brasileira funciona normalmente.

TRÂNSITO

Na segunda e na terça-feira (7 e 8/9) não haverá fiscalização nas vagas do Estacionamento Regulamentado (EstaR). A fiscalização volta a acontecer na quarta-feira (9/9), das 9h às 19h.

Em razão do feriado, algumas datas para a regularização dos avisos de infração do EstaR sofreram alteração. Confira:

EMISSÃO REGULARIZAÇÃO 31 de agosto 9 de setembro 1º de setembro 10 de setembro 2 de setembro 11 de setembro 3 de setembro 14 de setembro 4 de setembro 15 de setembro 5 de setembro 15 de setembro

Já o atendimento ao público da Superintendência de Trânsito (Setran) continua sendo feito somente de forma online. O cartão credencial para vagas especiais também pode ser solicitado pela internet, por residentes de Curitiba com mais de 60 anos e por pessoas com deficiência. Mais informações disponíveis em https://transito.curitiba.pr.gov.br/credencial/cartao-credencial-para-vagas-especiais/14.

Continuam interrompidos os prazos, por tempo indeterminado, para interposição de defesa de autuação, indicação de condutor, recursos à Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari) ou ao Conselho Estadual de Trânsito (Cetran), sem prejuízo ao condutor. A medida segue deliberação nº 185 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Saiba como fazer

Indicação de condutor

https://transito.curitiba.pr.gov.br/multas/indicacao-do-condutor-para-multa-de-transito/20

Defesa de autuação

https://transito.curitiba.pr.gov.br/multas/defesa-de-autuacao-de-multas-de-transito/21

Recurso à Jari

https://transito.curitiba.pr.gov.br/multas/recurso-a-jari-da-multa-de-transito/26

Recurso ao Cetran

https://transito.curitiba.pr.gov.br/multas/recurso-ao-cetran-da-multa-de-transito/27

SHOPPINGS

Park Shopping Barigüi

7 e 8 de setembro (segunda e terça-feira): lojas abrem das 12 às 20 horas (abertura facultativa das 12 às 14 horas); alimentação abre das 12 às 20 horas. Supermercado Festval funciona das 7 às 20 horas e HotZone das 13 às 20 horas.

Shopping Palladium

7 e 8 de setembro (segunda e terça-feira): lojas abrem das 14 às 20 horas; alimentação abre das 12 às 22 horas.

Shopping Estação

7 e 8 de setembro (segunda e terça-feira): lojas abrem das 12 às 20 horas (abertura facultativa das 12 às 14 horas); alimentação das 12 às 22 horas

Ventura Shopping

7 e 8 de setembro (segunda e terça-feira): lojas abrem das 14 às 20 horas; alimentação abre das 12 às 20 horas.

Shopping Curitiba

7 e 8 de setembro (segunda e terça-feira): lojas abrem das 12 às 20 horas (abertura facultativa das 12 às 14 horas); alimentação das 12 às 22 horas.

Shopping Mueller

7 e 8 de setembro (segunda e terça-feira): lojas abrem das 14 às 20 horas; alimentação das 12 às 20 horas e restaurantes das 12 às 22 horas.

Shopping Crystal

7 e 8 de setembro (segunda e terça-feira): lojas abrem das 12 às 20 horas (abertura facultativa das 12 às 14 horas); alimentação abre das 12 ás 20 horas; Academia Bodytech abre das 9 às 14 horas; Mercado Empório São José abre das 12 às 20 horas.

SUPERMERCADOS

Assaí Atacadista

7 e 8 de setembro (segunda e terça-feira): lojas abrem das 7 às 22 horas.

Condor – Curitiba

As lojas Santa Quitéria, Sítio Cercado, João Bettega, Nilo Peçanha*, Água Verde*, Santa Cândida*, Cajuru*, Torres*, Boa Vista, Pinheirinho, Campo Comprido, São Braz, Champagnat, Novo Mundo, Cristo Rei e Ahú vão funcionar das 7h às 22h no dia 7 de setembro (segunda-feira), e das 7h às 22h ou 23h* no dia 8 (terça-feira).

Já a unidades da Francisco Derosso, Av. Brasília, Marechal, Santa Felicidade e Wenceslau funcionam das 7h às 21h, nos dias 7 e 8. E a loja do Umbará, vai abrir das 8h às 22h, também nos dias 7 e 8.

Extra Hipermercado

7 e 8 de setembro (segunda e terça-feira): lojas abrem das 9 às 18 horas.

Ítalo Supermercados

7 e 8 de setembro (segunda e terça-feira): lojas abrem das 8 às 20 horas.

Super Telêmaco

7 e 8 de setembro (segunda e terça-feira): lojas abrem das 8h às 20h30.

Super Muffato Portão

7 e 8 de setembro (segunda e terça-feira): a loja abre das 8h às 22h. Não há informações sobre as outras unidades da rede.