Esse ano, a celebração do Dia da Padroeira de Curitiba, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, vai ser diferente. No dia 8 de setembro, próxima terça-feira, vai contar com uma programação adaptada por causa da pandemia do coronavírus. Os fiéis vão poder acompanhar duas missas festivas e uma apresentação da Banda da Polícia Militar pela internet.

A programação do Dia da Padroeira também vai contar com o tocar de sinos da Catedral ao meio-dia. O gesto também deve se repetir em outras igrejas de Curitiba. Quem quiser visitar a imagem da Nossa Senhora, poderá visitar a catedral das 7h às 9h30 e das 11h30 às 17 horas. Haverá controle de público.

As missas solenes serão celebradas às 10h e às 17h30. A celebração da manhã será conduzida pelo Padre Marcos Honório da Silva e a transmissão deve acontecer nas redes sociais da catedral (YouTube e Facebook) e no Facebook da Arquidiocese de Curitiba.

Já a missa das 17h30 será celebrada pelo arcebispo Dom José Antonio Peruzzo. A transmissão deve acontecer pela TV Evangelizar e pelas redes sociais da Catedral e da Arquidiocese. Nesta celebração, haverá benção de velas e o público será convidado a acender uma vela na janela de casa.

Programação do Dia na Padroeira Nossa Senhora da Luz dos Pinhais

• Visitação e Oração pessoal dos fiéis: das 7:00 às 9:30 e das 11:30 às 17:00;

• 10h – Missa Solene em Louvor a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, transmitida pelas redes sociais da Catedral e Arquidiocese. Celebrante: Padre Marcos Honório;

• 12h – Repicar dos sinos na Catedral e Paróquias de Nossa Arquidiocese, com Ave Maria em trompete pela Polícia Militar do Paraná na torre da Catedral;

• 17h30 – Missa Solene em Louvor a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, transmitida Redes Sociais da Catedral e Arquidiocese e pela TV e Rádio Evangelizar. Celebrante: Dom José Antonio Peruzzo. Haverá Benção das velas: acenda uma vela na janela de sua casa;

• 20h30 – Apresentação Cultural com a Banda da Polícia Militar do Paraná, transmitida pelas Redes Sociais da Catedral, Arquidiocese e da Polícia Militar do Paraná

Catedral Basílica de Curitiba: Praça Tiradentes / Rua Barão do Serro Azul, 31 – Centro – Curitiba – PR | CEP 80.020-180 – Contato: (41) 3324-5136