ABIN se manifesta após repercussão do caso de influenciador e o “Ovni” de Campo Largo

A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) se manifestou após ganhar repercussão a história do influenciador Mayk Leão que afirmou em vídeo ter visto um objeto voador não identificado em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. A manifestação ocorreu depois da divulgação de que um suposto representante da agência teria feito contato com o influencer.

Em nota, a ABIN negou qualquer contato com o influenciador e afirmou não reconhecer o documento que circula nas redes sociais. “A ABIN não entrou em contato com o influenciador nem reconhece documento que circula nas redes sociais sobre o tema”, informou o órgão.

A mensagem que teria sido enviada a Mayk foi apresentada como “Comunicado Oficial de Atendimento nº 402/2026-DPIE/ABIN”. Nela, o suposto agente teria afirmado que o contato teria sido feito por meio de um perfil pessoal com objetivo de orientar o influenciador sobre possíveis abordagens de “agências de inteligência internacionais”.

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“Gostaria de marcar uma reunião em um dia vago em sua agenda. O assunto é o melhor possível: assegurar seus direitos constitucionais como cidadão brasileiro e lhe orientar sobre contatos que possam haver de agências de inteligência internacionais”, diz um trecho do documento.

A mensagem cita ainda um número de registro funcional e orienta o influenciador a verificar a autenticidade do comunicado em um suposto portal oficial da agência.

O caso viralizou depois que Mayk publicou em seu Instagram um vídeo em que afirma ter visto um Ovni em seu sítio, em Campo Largo, no último domingo (31). Nas imagens que fez com celular, o suposto objeto não identificado, algo semelhante a um círculo com luzes piscantes, aparece sobre uma região de mata fechada no início da noite. Ainda segundo o influenciador, o objeto teria pairado sobre a sua casa e emitia um barulho semelhante a uma engrenagem em funcionamento.

FAB: tudo normal

A história ganhou repercussão no início da semana e fez com que a Força Aérea Brasileira (FAB) emitisse uma nota sobre o caso: “por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informa que, no dia 31 de maio, nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea ou reportado por aeroportos locais com informações de objetos desconhecidos. O controle do espaço aéreo ocorreu dentro da normalidade”.

