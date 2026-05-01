Estradas

60 mil carros descem para o litoral do Paraná no feriado: Como estão as estradas agora?

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 01/05/26 09h56
A imagem mostra carros circulando em um trecho da BR-277.
Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

O feriado do Dia do Trabalho (01/05) começou com tráfego acima do normal nas rodovias que cortam o Paraná. Com a expectativa de que cerca de 60 mil veículos desçam para o litoral paranaense, as concessionárias e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) operam com atenção redobrada.

Apesar do alto fluxo, a viagem dos motoristas tem ocorrido sem grandes congestionamentos, embora pontos de lentidão e ocorrências pontuais exijam cuidado redobrado.

Condições das principais rodovias

Confira o panorama do tráfego nas BRs e PRs neste início de feriado:

  • BR-277 (Curitiba – Litoral): Fluxo muito alto. O horário de pico esperado está entre 06h e 12h. A concessionária EPR Litoral Pioneiro registra alternância entre neblina e sol ao longo do trecho.
  • BR-376 (Curitiba – Santa Catarina): Registra pontos de lentidão, com destaque para o trecho entre o km 615 e o km 617, em São José dos Pinhais, sentido Santa Catarina, devido ao alto volume de veículos. A Serra de Guaratuba opera com atenção redobrada.
  • BR-277 (Curitiba – Interior): Movimento moderado a intenso, com maior concentração de veículos nos trechos de Balsa Nova e São Luiz do Purunã.
  • PR-407 e PR-508: Rodovias estaduais de acesso ao litoral (Pontal do Paraná e Matinhos) também registram aumento significativo de fluxo.

Ocorrências e restrições de tráfego

Acidentes e interdições

  • BR-277 / BR-116 (km 71 / km 70): Por volta das 05h30, houve uma saída de pista envolvendo um caminhão carregado com Nafta (produto perigoso). O veículo foi retirado às 08h40, mas a alça de acesso da BR-277 para a BR-116, na altura do km 71 em São José dos Pinhais, sentido Capital, permanece interditada. Equipes de atendimento prestam auxílio no local. Não houve vítimas.

Restrições para veículos de carga

Para melhorar a fluidez, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estabeleceu restrições de tráfego para veículos de carga (combinações de veículos de carga e veículos com dimensões excedentes) em rodovias de pista simples:

  • Sexta-feira (01/05): Restrição das 06h às 12h.

Fatores de atenção e operações especiais

  • Inauguração da Ponte da Vitória: A abertura da nova ponte sobre a Baía de Guaratuba atrai fluxo adicional para a região, exigindo paciência e atenção dos motoristas.
  • Operação Dia do Trabalho 2026: A PRF está com reforço na fiscalização em todo o estado, com foco no combate ao excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas.

Movimento das estradas em tempo real

As concessionárias estão atualizando em tempo real o movimento das estradas do Paraná. Confira:

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