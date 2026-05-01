60 mil carros descem para o litoral do Paraná no feriado: Como estão as estradas agora?

O feriado do Dia do Trabalho (01/05) começou com tráfego acima do normal nas rodovias que cortam o Paraná. Com a expectativa de que cerca de 60 mil veículos desçam para o litoral paranaense, as concessionárias e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) operam com atenção redobrada.

Apesar do alto fluxo, a viagem dos motoristas tem ocorrido sem grandes congestionamentos, embora pontos de lentidão e ocorrências pontuais exijam cuidado redobrado.

Condições das principais rodovias

Confira o panorama do tráfego nas BRs e PRs neste início de feriado:

BR-277 (Curitiba – Litoral): Fluxo muito alto. O horário de pico esperado está entre 06h e 12h. A concessionária EPR Litoral Pioneiro registra alternância entre neblina e sol ao longo do trecho.

Fluxo muito alto. O horário de pico esperado está entre 06h e 12h. A concessionária EPR Litoral Pioneiro registra alternância entre neblina e sol ao longo do trecho. BR-376 (Curitiba – Santa Catarina): Registra pontos de lentidão, com destaque para o trecho entre o km 615 e o km 617, em São José dos Pinhais, sentido Santa Catarina, devido ao alto volume de veículos. A Serra de Guaratuba opera com atenção redobrada.

Registra pontos de lentidão, com destaque para o trecho entre o km 615 e o km 617, em São José dos Pinhais, sentido Santa Catarina, devido ao alto volume de veículos. A Serra de Guaratuba opera com atenção redobrada. BR-277 (Curitiba – Interior): Movimento moderado a intenso, com maior concentração de veículos nos trechos de Balsa Nova e São Luiz do Purunã.

Movimento moderado a intenso, com maior concentração de veículos nos trechos de Balsa Nova e São Luiz do Purunã. PR-407 e PR-508: Rodovias estaduais de acesso ao litoral (Pontal do Paraná e Matinhos) também registram aumento significativo de fluxo.

Ocorrências e restrições de tráfego

Acidentes e interdições

BR-277 / BR-116 (km 71 / km 70): Por volta das 05h30, houve uma saída de pista envolvendo um caminhão carregado com Nafta (produto perigoso). O veículo foi retirado às 08h40, mas a alça de acesso da BR-277 para a BR-116, na altura do km 71 em São José dos Pinhais, sentido Capital, permanece interditada. Equipes de atendimento prestam auxílio no local. Não houve vítimas.

Restrições para veículos de carga

Para melhorar a fluidez, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estabeleceu restrições de tráfego para veículos de carga (combinações de veículos de carga e veículos com dimensões excedentes) em rodovias de pista simples:

Sexta-feira (01/05): Restrição das 06h às 12h.

Fatores de atenção e operações especiais

Inauguração da Ponte da Vitória: A abertura da nova ponte sobre a Baía de Guaratuba atrai fluxo adicional para a região, exigindo paciência e atenção dos motoristas.

A abertura da nova ponte sobre a Baía de Guaratuba atrai fluxo adicional para a região, exigindo paciência e atenção dos motoristas. Operação Dia do Trabalho 2026: A PRF está com reforço na fiscalização em todo o estado, com foco no combate ao excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas.

Movimento das estradas em tempo real

As concessionárias estão atualizando em tempo real o movimento das estradas do Paraná. Confira:

🚙Trânsito lento do km 614 ao km 628 da BR-376/PR, em São José dos Pinhais, sentido Santa Catarina, devido a um reflexo de acidente anterior.



✅No momento, não há interdição da via. — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) November 15, 2024

✅ Movimentação na BR 277 rumo ao Litoral do Paraná segue intensa neste meio de dia. Não há incidentes ao longo das estradas, contudo existem registros de congestionamentos em alguns pontos devido a alta circulação de veículos.



Pontos de Lentidão



➡️ BR 277 – Sentido Praias do… — EPR Litoral Pioneiro (@EPRLPioneiro) November 15, 2024