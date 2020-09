Neste sábado (19), Curitiba registrou 364 novos casos de coronavírus e mais sete óbitos provocados pela doença. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde. As sete vítimas são três homens e quatro mulheres, com idades entre 64 e 70 anos. Todos os pacientes tinham fator de risco para complicações da covid-19.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Bandeira laranja será prorrogada por mais uma semana em Curitiba

Com os novos registros, a capital paranaense soma 40.720 casos positivos de coronavírus e 1.185 mortes durante todo o período da pandemia. No entanto, 35.130 foram liberados do isolamento e se curaram da doença. 4.405 pessoas seguem com o vírus ativo, ou seja, têm potencial de transmissão do vírus. A cidade segue em bandeira laranja.

Internamentos

A taxa de ocupação dos 334 leitos de UTI SUS exclusivos para pacientes com covid-19 é de 83% neste sábado. Todos os pacientes que são internados com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos exclusivos covid-19 e não apenas os casos confirmados da doença. No momento restam 56 leitos livres.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.