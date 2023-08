20 empresas brasileiras vão testar semana de quatro dias úteis; Curitiba na lista

O Brasil acaba de entrar para a lista dos países que vão testar a semana de quatro dias úteis. Seguindo uma tendência de países como Reino Unido, Estados Unidos e Portugal. O movimento 4 Day Week Global, foi aderido por 20 empresas brasileiras, algumas delas ainda terão os nomes divulgados.

Ao todo, 400 funcionários serão impactados pelo teste, de cidades como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas e Porto Alegre. O objetivo da iniciativa é melhorar a produtividade e o bem-estar no local de trabalho.

Na prática, a semana que tinha até então, no mínimo, 40 horas trabalhadas passa a ter 32. As empresas decidem como será a configuração da semana de trabalho, qual será o dia de redução da jornada, se ele será realizado em dias distintos e também quais funcionários, ou cargos, participarão do experimento.

A iniciativa, que começou em 2019 na Nova Zelândia, ganhou força na pandemia e se espalhou por países da Europa, África e América do Norte. O organizador global do movimento é a “4-Day Week”, comunidade sem fins lucrativos que conta com o apoio da Reconnect Hapiness at Work para a realização do experimento no Brasil.

O movimento trata-se de um projeto piloto, com início das capacitações em setembro e impacto direto na rotina dos funcionários a partir de novembro, conforme a programação do estudo. Também estão programadas avaliações recorrentes sobre o ambiente de trabalho, impacto na produtividade e faturamento das organizações participantes. As pesquisas serão conduzidas pela Fundação Getúlio Vargas.

Conheça as empresas brasileiras que aderiram à iniciativa

Ao todo, 20 empresas estão confirmadas, alguns nomes ainda não foram divulgados publicamente. No ramo de consultoria estão empresas como Vockan, a curitibana Haze Shift, além da Plongê, GR Assessoria Contábil e InNuvem.

Entre empresas do ramo da comunicação e produção de conteúdo estão T4S – Thanks For Sharing Comunicação, Piu Comunica, Oxygen Experiências, Editora Mol e AB Aeterno.

Participam ainda Clementino & Teixeira Advocacia; o escritório de arquitetura Smart Duo; Brasil dos Parafusos; Alimentare Nutrição e Serviços; a plataforma de pesquisa de jurisprudência Inspira; e a Soma, empresa de serviços compartilhados do grupo Dreamers.

Resultados ao redor do mundo

Testada em outros países, a semana de quatro dias já mostra resultados em termos de redução de esgotamento e atração de talentos. Entre os principais resultados mapeados pelo 4 Day Week Global, estão redução no esgotamento (68%), atração de talentos (63%), aumento na capacidade para o trabalho (54%), diminuição nas demissões de funcionários (42%) e aumento da receita em relação ao ano anterior (36%).

