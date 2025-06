17 golpes de faca quase matam mulher em supermercado na RMC

Um caso chocante de violência contra a mulher mobiliza a Região Metropolitana de Curitiba. O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou um homem de 42 anos por tentativa de feminicídio e outros dez crimes em Quatro Barras. O ataque brutal, que quase tirou a vida de sua ex-namorada, ocorreu em 13 de junho no estacionamento de um supermercado local.

Testemunhas presenciaram o ataque e prestaram socorro à vítima, registrando o incidente que agora serve como evidência. Segundo a denúncia, o acusado, inconformado com o fim do relacionamento, iniciou uma série de perseguições e ameaças desde maio de 2024.

A escalada de violência incluiu perseguição constante, ameaças frequentes, isolamento social forçado da vítima, invasão e danos à residência e violência psicológica e física.

Apesar da medida protetiva obtida pela vítima, o denunciado ignorou as ordens judiciais. Mesmo monitorado por tornozeleira eletrônica, ele tentou assassinar a ex-companheira de forma brutal.

No dia do ataque, o agressor desferiu pelo menos 17 golpes em áreas vitais do corpo da vítima, provavelmente usando uma faca. A rápida intervenção de pessoas no local evitou uma tragédia maior. A mulher foi encaminhada à UTI em estado grave.

O Ministério Público argumenta que o crime foi cometido com crueldade e de forma a dificultar a defesa da vítima. Atualmente, o acusado está em prisão preventiva e deverá enfrentar julgamento no Tribunal do Júri de Quatro Barras.