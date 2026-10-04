Curi vota logo cedo e comenta situação de Deltan: “Insegurança jurídica”

O candidato do Republicanos ao Senado pelo Paraná, Alexandre Curi, votou logo nas primeiras horas da manhã deste domingo (4), assim que as urnas foram abertas. Candidato do governador Ratinho Junior e de seu potencial sucessor Sandro Alex, Curi é o atual presidente da Assembleia Legislativa e votou no Colégio Positivo Ambiental, no bairro Hugo Lange.

“Busquei uma campanha de propostas, debatendo o Paraná e mostrando a importância de voltarmos a ter protagonismo no Senado, que terá papel fundamental nos próximos quatro anos. Precisamos ter essa força”, disse.

Curi comentou também a decisão do TSE que decretou a nulidade dos votos de seu adversário, Deltan Dallagnol (Novo) — decisão revertida nesta manhã. “Essa insegurança jurídica não é boa para o processo eleitoral. Preparei-me para vencer no voto, que é a democracia. Mas, logo na véspera, essa situação causa incerteza no eleitor. Porém, o mais importante é votar, participar da democracia, com grande presença da população”, disse.

Caso não seja eleito, Curi dará uma pausa em sua carreira como deputado, já que participou e venceu as últimas seis eleições para deputado estadual, sendo quatro vezes o mais votado.