Há quem acredite, outros acham que não passa de história para ‘boi dormir’, mas uma coisa é certa: o Brasil é um dos países que mais pesquisa sobre vida extraterrestre. Segundo site governamental, ‘aliens’ está entre os termos mais buscados em pesquisas na terra do samba.

O Arquivo Nacional tem mais de 20 mil páginas e documentos que citam vida alienígena e objetos não identificados (OVNIs), além de possuir relatórios de pesquisas realizadas por militares da Força Aérea Brasileira (FAB) e que, até então, eram guardados a sete chaves.

Porém, os curiosos de plantões podem consultar alguns desses arquivos liberados. Eles estão disponíveis desde 2007, depois que entrou em vigor a Lei de Acesso à Informação. Se você é um dos corajosos e é apaixonado pelo assunto, basta acessar o site do Sistema de Informação do Arquivo Nacional, fazer login e pesquisar o termo desejado.

Aliás, o interesse pelo assunto ‘aliens’ é tão grande que o próprio site da SIAN criou na página inicial do site um link sobre OVNIs. Isso torna o Brasil a primeira nação da história a admitir ter conhecimento da existência de discos voadores, com o primeiro registro datado em 1954. Entretanto, mesmo com esse livre acesso à informação, a população mundial ainda não teve a confirmação de existência de vida extraterrestre.

Arquivo Nacional

Ficou interessado ainda mais? Aqui no Brasil, caso o usuário se interesse em pesquisar os documentos do Arquivo Nacional, pode enviar mensagem para o e-mail consultasdf@arquivonacional.gov.br ou ligar para (61) 3344-5140, que serão prestadas as orientações necessárias. Por sua vez, os documentos de OVNIs são acessíveis no site da SIAN: http://www.an.gov.br/sian

Evento de ufologia em Curitiba

Aliás, Curitiba é uma das capitais a receber o UFO Summit Brazil – o maior evento sobre ufologia do país, que acontece em novembro, com a presença do ex-diretor do UFO Desk do Ministério de Defesa Britânico, Nick Pope. Em seu departamento, Pope investigava ocorrências alienígenas com interesse científico, para descobrir se seriam possíveis ameaças. Além disso, ele atuou por 21 anos como procurador do órgão responsável pela política de segurança da Inglaterra.

O outro convidado do UFO Summit Brazil será o americano Stephen Bassett, o maior ativista da Ufologia dos Estados Unidos. Ele dedica sua vida para tentar acabar com o embargo americano sobre esses registros de OVNIs, algo que vem acontecendo há mais de 70 anos. Para isso, ele fundou, em 1996, o Paradigm Research Group (PRG), em que também se desenrolam planos de ação emergencial para quando a população precisar lidar com a informação de que, sim, existe vida extraterrestre.

A mediação dos debates será feita pelo criador do evento, A.J. Geveard.

Como participar

Os ingressos para o UFO Summit Brazil 2019 já estão à venda pelo site oficial do evento. As inscrições já estão no terceiro lote, com valores a partir de R$ 120,00 até o dia 30. No site, é possível encontrar diversas outras informações sobre as palestras do congresso, assim como vídeos, fotos e artigos já publicados pela Revista UFO, que contêm informações relevantes sobre a presença alienígena na Terra. O site da UFO é www.ufo.com.br.

Serviço

UFO Summit Brazil 2019

Palestrantes: A. J. Gevaerd, Nick Pope e Stephen Bassett

Data: 23 de novembro

Ingressos: https://www.ufosummit.com.br/