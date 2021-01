A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai reforçar algumas linhas para atender os estudantes que vão participar da segunda fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no domingo (24).

publicidade

Linhas que não operam aos domingos e/ou linhas especiais criadas para este dia como 829-UNIV.POSITIVO, 620-FAC.SANTA CRUZ e 815-REFORÇO TUIUTI BARIGUI, terão programação especial. Confira aqui a lista de linhas que passam pelos locais de prova e os horários das linhas especiais.

+ Leia mais: Loja de carros em bairro nobre de Curitiba é suspeita de dar golpe de quase R$ 1 milhão; dono foi preso

A linha 816-Camp.Siqueira/Sta.Felicidade terá seu horário de atendimento estendido nesta data, tendo como último horário de saída do Terminal Santa Felicidade às 19h38 e último horário de saída do Terminal Campina do Siqueira às 19h56.

A Urbs alerta para que os candidatos saiam antecipadamente de suas residências, devido aos congestionamentos em dias de concursos e respeitem o limite máximo de lotação dos veículos por conta da covid-19.

publicidade

Os horários de ônibus podem ser consultados no site da URBS.

Horários do Enem

* Abertura dos portões: 12h

* Fechamento dos portões: 13h

* Horário início das provas: 13h30

* Horário término das provas: 18h30

* Horário término das provas diferenciados, em alguns locais: 19h30

* Saída dos candidatos após o início da prova: a partir de 15h30

* Entrega dos cadernos de provas a partir de 18h