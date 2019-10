No meio da rua!

Três pessoas morreram após a queda de um avião no bairro Caiçara, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (21). Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião prefixo PR-ETJ, tinha acabado de decolar do Aeroporto Carlos Prates e tinha como destino Ilhéus. Além dos três mortos, outras três pessoas ficaram ferida.

O avião caiu na esquina da Rua Minerva com a Rua Belmiro Braga e atingiu carros e construções da rua. Os mortos são o piloto da aeronave, um pedestre que passava pelo local no momento do acidente e uma pessoa que estava dentro de um carro estacionado.

Logo após o impacto, houve uma explosão e carros que estavam na rua ficaram completamente destruídos.