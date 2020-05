O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, está internado com suspeita de coronavírus. De acordo com informações do STF, o ministro foi hospitalizado sábado (23) para uma drenagem de abcesso.

No mesmo dia, Toffoli teve sintomas respiratórios parecidos com os da covid-19, o que levou os médicos a optarem por mantê-lo internado para monitorar o caso. Segundo as informações, Toffoli passa bem e respira normalmente, sem a ajuda de aparelhos.

Com Toffoli de licença nos próximos sete dias, a presidência do STF fica a cargo do ministro Luiz Fux.

