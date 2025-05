Terremoto gera alerta de Tsunami na América do Sul

O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred) do Chile emitiu, nesta sexta-feira (02), um alerta para a possibilidade de tsunami. A medida foi tomada após um terremoto de magnitude 7,4 na escala Richter atingir o sul da Argentina, próximo à fronteira com o Chile, pela manhã.

Diante da situação, moradores do extremo sul chileno foram orientados a evacuar para áreas seguras a, no mínimo, 30 metros acima do nível do mar. O último boletim sismológico emitido pelo Senapred, às 14h (horário local), informou que a atividade sísmica da região não apresenta características para a formação de tsunamis.

+ Leia mais Parque mais tradicional de Curitiba tem portão inspirado no Cemitério de Cães de Paris

No entanto, como parte das medidas preventivas para potenciais situações, o Sistema Nacional de Alerta de Tsunami (SNAM) divulgou previsões para a chegada de ondas de maior intensidade em diferentes localidades.

Confira os horários previstos para as áreas em alerta:

Base Antártica Prat : 02/05/2025, 11h35 (horário local);

: 02/05/2025, 11h35 (horário local); Base O’Higgins da Antártida : 02/05/2025, 12h00 (horário local);

: 02/05/2025, 12h00 (horário local); Enseada de Meteoro : 02/05/2025, 13h49 (horário local);

: 02/05/2025, 13h49 (horário local); Puerto Williams : 02/05/2025, 14h50 (horário local);

: 02/05/2025, 14h50 (horário local); Puerto Edén : 02/05/2025, 21h07 (horário local);

: 02/05/2025, 21h07 (horário local); Punta Arenas : 03/05/2025, 02h25 (horário local);

: 03/05/2025, 02h25 (horário local); Baía de Gregório: 03/05/2025, 02h26 (horário local).

Tremores afetam cidades da Patagônia argentina e chilena

Os primeiros abalos foram registrados em Ushuaia, no território argentino. O epicentro foi localizado na Passagem de Drake, a cerca de 219 km da Terra do Fogo. Outros tremores seguem acontecendo na região, mas com menor intensidade.

A zona de Magalhães, no extremo sul do Chile, é uma das cidades que mais desperta a atenção do governo chileno. De acordo com o Centro de Sismologia da Universidade do Chile, os últimos registros na cidade de Puerto Williams, na fronteira com a Argentina, apontaram magnitudes de 4,5 e 6,4 na escala Richter.