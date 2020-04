O Ministério da Saúde irá utilizar o telefone como mais uma ferramenta para monitorar a saúde da população. A ideia é identificar pessoas com sintomas de infecção do novo coronavírus e as ligações feitas por uma central pretendem alcançar 125 milhões de brasileiros.

publicidade

O atendimento é automatizado e faz parte de uma parceria do Ministério com uma grande empresa de data center, que possui dados das pessoas como nome, local de moradia, idade e até quem reside no imóvel. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, relata que o serviço irá realizar uma triagem com algumas perguntas que irão traçar a melhor forma de atendimento.

LEIA MAIS – Paraná prevê prejuízo de quase R$ 1 bilhão em abril com coronavírus

“ Vamos monitorar os sintomas das pessoas sem que elas precisem sair de casa. Foi um trabalho grande, focamos nisso nos últimos dias porque é uma ferramenta de gestão de pessoas que vai auxiliar em toda a mobilidade social”, ressaltou Mandetta.

Além de ajudar nas informações, o sistema de ligações irá permitir o monitoramento daqueles que estão em isolamento domiciliar. Caso a pessoa apresente piora dos sintomas, será orientada por um profissional de saúde a procurar um posto de saúde ou hospital de referência no município.

Não é trote!

Para evitar trotes ou mesmo a desconfiança de quem atende ao telefone, o Ministério da Saúde informa que no identificador de chamadas irá aparecer o número 136, do Disque Saúde. “Vamos disparar as ligações, então não se espantem se o seu telefone tocar. É como se fosse uma consulta, por meio de uma voz artificial, que vai fazer uma triagem. Vai fazer algumas perguntas para saber se pode te acompanhar. É um sistema de inteligência artificial que irá nos ajudar muito”, comentou o ministro.

Aplicativo Coronavírus

Outra estratégia que auxilia a população é o aplicativo Coronavírus SUS. A ferramenta permite que a Secretaria de Vigilância em Saúde, responsável pela vigilância epidemiológica da pandemia no Brasil, disponibilize comunicados oficiais fugindo das fake News. O aplicativo está disponível gratuitamente nas principais plataformas digitais na versão Android ou iOS.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇