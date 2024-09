STJ relata ter sofrido ataque hacker: “alvo de atividade criminosa cibernética”

Uma “atividade criminosa cibernética”, ou seja, um ataque hacker, teria sido cometido contra o Superior Tribunal de Justiça (STJ) na sexta-feira (6). A informação foi divulgada neste domingo (8) pela assessoria de comunicação do STJ.

Em nota, o órgão afirmou que a tentativa de hackeamento durou poucos minutos, sendo rapidamente revertido pelo sistema de segurança do STJ, não causando nenhum prejuízo aos usuários ou interrupção nos serviços digitais do tribunal. Ainda não há informação sobre a autoria do ataque ou origem. Também não foram divulgados detalhes sobre o andamento das investigações sobre o caso.

Na semana passada, Informações divulgadas pela Folha de S. Paulo e confirmada pela Gazeta do Povo, mostraram que houve tentativas de ataques hackers aos sistemas do Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 3 de setembro e da Polícia Federal (PF) no dia 29 de agosto. Assim como no caso do ataque ao STJ, não houve prejuízos ou interrupção dos serviços.

Leia a nota do STJ:

“O Superior Tribunal de Justiça informa que nesta sexta-feira (6), foi alvo de atividade criminosa cibernética e sofreu uma tentativa de paralisação de seus sistemas. Em questão de poucos minutos, o controle foi totalmente retomado, assegurando o funcionamento dos serviços digitais. O fato não causou prejuízos aos usuários”.

Clique para ver o conteúdo original na Gazeta do Povo.

