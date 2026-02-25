STF condena assassinos de Marielle: justiça após 6 anos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, em decisão unânime, os envolvidos no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O ministro Flávio Dino foi o último a manifestar seu voto, seguindo integralmente o posicionamento do relator Alexandre de Moraes, assim como já haviam feito os ministros Cristiano Zanin e Cármem Lúcia.

Entre os réus condenados estão o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ), Domingos Brazão; seu irmão, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão; o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa; o major da Polícia Militar, Ronald Alves de Paula; e Robson Calixto, ex-policial militar que atuava como assessor de Domingos. Todos permanecem sob prisão preventiva desde que foram detidos.

Das cinco pessoas acusadas pela Procuradoria Geral da República pelos crimes de homicídio de Marielle e Anderson, e pela tentativa de assassinato da assessora Fernanda Chaves, apenas Rivaldo Barbosa de Araújo não foi responsabilizado pelo assassinato em si. No entanto, ele foi condenado pelos crimes de obstrução de justiça e corrupção passiva.