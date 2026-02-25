Chuvas devastam MG: Juiz de Fora e Ubá contabilizam 40 óbitos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Chegou a 40 o número de vítimas fatais na Zona da Mata mineira após os temporais que devastaram a região desde segunda-feira (23/02). O balanço, divulgado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (25/02), revela um cenário desolador: Juiz de Fora contabiliza 34 mortos e 25 desaparecidos, enquanto Ubá registra seis óbitos e duas pessoas ainda não localizadas.

A situação dos desabrigados também é crítica. Em Juiz de Fora, 3 mil pessoas perderam suas casas e estão em abrigos temporários, além de 400 desalojados que precisaram buscar acolhimento com familiares ou amigos. Já em Ubá, 26 pessoas encontram-se desabrigadas e 178 desalojadas.

E o cenário pode piorar. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de grande perigo para a região, prevendo mais chuvas intensas até as 23h59min da próxima sexta-feira (27/02). A situação é tão grave que o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) classifica como “muito alta” a possibilidade de novas ocorrências de enxurradas, alagamentos em áreas com drenagem deficiente e inundações, especialmente em Juiz de Fora.