Começa nesta segunda-feira (29) o pagamento referente ao saque emergencial do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Os valores serão liberados para 4,9 milhões de trabalhadores que nasceram no mês de janeiro. Ao todo, serão liberados nesta primeira etapa R$ 3,1 bilhões.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o valor do saque emergencial é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo no FGTS.

Calendário do saque emergencial do FGTS

Crédito em conta Disponível para saque e transferência em: Nascidos em janeiro 29/06/20 25/07/20 Fevereiro 06/07/20 08/08/20 Março 13/07/20 22/02/20 Abril 20/07/20 22/08/20 Maio 27/07/20 19/09/20 Junho 03/08/20 03/10/20 Julho 10/08/20 17/10/20 Agosto 24/08/20 17/10/20 Setembro 31/08/20 31/10/20 Outubro 08/09/20 31/10/20 Novembro 14/09/20 14/11/20 Dezembro 21/09/20 14/11/20



Como será feito o pagamento

A Caixa Econômica explica que a liberação dos valores será por meio de crédito em poupança social digital aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores.