Os saques e transferências das últimas parcelas do auxílio emergencial foram liberados pela Caixa Econômica nesta segunda-feira (11) para 3,5 milhões de trabalhadores que não fazem parte do programa social Bolsa Família. Recebem nesta data os valores creditados em poupança social digital nos ciclos 5 e 6 de pagamento do benefício nos dias 29 de novembro e 17 de dezembro.

O calendário de liberação segue o mês de nascimento e termina em 27 de janeiro, quando nascidos em dezembro recebem o benefício. A situação do benefício pode ser consultado no site.