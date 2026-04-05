Saiba quem são os governadores que deixaram o cargo para disputar eleições

O prazo para agentes públicos deixarem os cargos caso queiram disputar as eleições terminou no sábado (04/04). A regra, chamada de desincompatibilização, obrigou 11 governadores a renunciarem para poderem se candidatar a outros postos no pleito de outubro.

Quem são os governadores que deixaram o cargo para disputar a Presidência?

Ronaldo Caiado, de Goiás, anunciou que é pré-candidato à Presidência da República. Romeu Zema, de Minas Gerais, também deixou o governo após dois mandatos e sinalizou interesse em concorrer ao cargo, mas ainda não formalizou sua pré-candidatura oficialmente.

Quais governadores renunciaram para tentar uma vaga no Senado?

Nove governadores saíram para disputar o Senado:

Gladson Cameli do Acre

Wilson Lima do Amazonas

Ibaneis Rocha do Distrito Federal

Renato Casagrande do Espírito Santo

Mauro Mendes de Mato Grosso

Helder Barbalho do Pará

João Azevêdo da Paraíba

Antonio Denarium de Roraima

O ex-governador Cláudio Castro do Rio também renunciou, mas foi condenado à inelegibilidade até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral.

+ Leia mais Quem saiu do Governo do Paraná? Veja lista dos 16 secretários exonerados

Por que alguns governadores não precisaram deixar os cargos?

Nove governadores vão disputar a reeleição e podem continuar trabalhando normalmente. A legislação eleitoral permite que políticos do Poder Executivo permaneçam em seus postos quando buscam o segundo mandato consecutivo, sem necessidade de desincompatibilização.

Quando acontecem as eleições e o que está em jogo?

O primeiro turno será em 4 de outubro, quando 155 milhões de eleitores vão escolher presidente, vice-presidente, governadores e deputados. Se nenhum candidato a presidente ou governador obtiver mais da metade dos votos válidos, haverá segundo turno em 25 de outubro.