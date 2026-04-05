Eleições 2026

Saiba quem são os governadores que deixaram o cargo para disputar eleições

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 05/04/26 14h53
Onze governadores renunciam para disputar eleições de outubro
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O prazo para agentes públicos deixarem os cargos caso queiram disputar as eleições terminou no sábado (04/04). A regra, chamada de desincompatibilização, obrigou 11 governadores a renunciarem para poderem se candidatar a outros postos no pleito de outubro.

Quem são os governadores que deixaram o cargo para disputar a Presidência?

Ronaldo Caiado, de Goiás, anunciou que é pré-candidato à Presidência da República. Romeu Zema, de Minas Gerais, também deixou o governo após dois mandatos e sinalizou interesse em concorrer ao cargo, mas ainda não formalizou sua pré-candidatura oficialmente.

Quais governadores renunciaram para tentar uma vaga no Senado?

Nove governadores saíram para disputar o Senado:

  • Gladson Cameli do Acre
  • Wilson Lima do Amazonas
  • Ibaneis Rocha do Distrito Federal
  • Renato Casagrande do Espírito Santo
  • Mauro Mendes de Mato Grosso
  • Helder Barbalho do Pará
  • João Azevêdo da Paraíba
  • Antonio Denarium de Roraima

O ex-governador Cláudio Castro do Rio também renunciou, mas foi condenado à inelegibilidade até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral.

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Por que alguns governadores não precisaram deixar os cargos?

Nove governadores vão disputar a reeleição e podem continuar trabalhando normalmente. A legislação eleitoral permite que políticos do Poder Executivo permaneçam em seus postos quando buscam o segundo mandato consecutivo, sem necessidade de desincompatibilização.

Quando acontecem as eleições e o que está em jogo?

O primeiro turno será em 4 de outubro, quando 155 milhões de eleitores vão escolher presidente, vice-presidente, governadores e deputados. Se nenhum candidato a presidente ou governador obtiver mais da metade dos votos válidos, haverá segundo turno em 25 de outubro.

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