O Ministério da Economia, por meio da Câmara de Comércio Exterior (Camex), anunciou que o Imposto de Importação de pneus para veículos de carga será zerado a partir desta quinta (21). Segundo a pasta, a medida foi tomada a pedido do Ministério da Infraestrutura, e tem o objetivo é “contribuir para a redução dos custos operacionais do transporte rodoviário de cargas no Brasil”. Na semana passada, o próprio presidente Jair Bolsonaro prometeu a redução no imposto.

“O Gecex [Comitê Executivo de Gestão da Camex] levou em consideração informações recebidas das empresas do setor indicando que a demanda adicional à oferta, o aumento dos preços das commodities no mercado internacional e a variação cambial no país têm pressionado fortemente os preços dos pneus no mercado nacional”, diz o anúncio.

A decisão vem diante da possibilidade de uma nova greve dos caminhoneiros, que vem sendo mobilizada por entidades que representam a categoria. A previsão é de que a paralisação aconteça no dia 1º de fevereiro, mas não há unanimidade, entre os caminhoneiros, sobre a realização da greve. A redução do Imposto de Importação de pneus não está na lista de reivindicações do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC), uma das entidades que representa a categoria, mas é uma insatisfação dos trabalhadores.

Também nesta semana, em outra sinalização aos caminhoneiros, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou uma nova tabela com preços mínimos do frete rodoviário. O aumento médio, segundo a ANTT, varia entre 2,34% e 2,51%, dependendo do tipo de carga e de operação.