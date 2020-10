publicidade

A Caixa sorteia nesta segunda-feira (5) o concurso 2 da Super Sete, a mais nova das loterias. Com sorteios programados para toda segunda, quarta e sexta, sempre às 15h, a Super Sete já acumulou em sua estreia. O prêmio para quem acertar as sete dezenas em cada uma das sete colunas é de R$ 1,1 milhão.

Resultado Super Sete 02

1ª Coluna 2ª Coluna 3ª Coluna 4ª Coluna 5ª Coluna 6ª Coluna 7ª Coluna 8 8 1 5 6 7 7

Resultado: 8 – 8 – 1 – 5 – 6 – 7 – 7

A exemplo do que aconteceu no sorteio da Lotomania, sexta-feira (2) e Quina, no sábado e também no domingo, o sorteio da Super Sete atrasou cerca de 1 hora e meia por conta de problemas técnicos nos globos da sorte.

Saiba tudo sobre a Super Sete

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos. São 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. O apostador precisa escolher pelo menos um número por coluna. A aposta simples custa R$ 2,50. A probabilidade de acerto do prêmio máximo, ou seja, sete números, é de 1 em 10 milhões. Considerando todos os jogos da Caixa, este é um dos mais fáceis de se levar a bolada máxima.

A Super Sete também paga prêmios em dinheiro a partir de 3 acertos (Prêmio fixo de R$ 5). As demais premiações, acerto de quatro, cinco e seis dezenas são proporcionais ao arrecadado.

Na Super Sete dá pra realizar apostas múltiplas também. Veja os valores abaixo.

Nº por volante 1 2 3 4 5 6 7 Qtd. Apostas Preço 7 1 1 1 1 1 1 1 1 R$ 2,50 8 2 1 1 1 1 1 1 2 R$ 5,00 9 2 2 1 1 1 1 1 4 R$ 10,00 10 2 2 2 1 1 1 1 8 R$ 20,00 11 2 2 2 2 1 1 1 16 R$ 40,00 12 2 2 2 2 2 1 1 32 R$ 80,00 13 2 2 2 2 2 2 1 64 R$ 160,00 14 2 2 2 2 2 2 2 128 R$ 320,00 15 3 2 2 2 2 2 2 192 R$ 480,00 16 3 3 2 2 2 2 2 288 R$ 720,00 17 3 3 3 2 2 2 2 432 R$ 1.080,00 18 3 3 3 3 2 2 2 648 R$ 1.620,00 19 3 3 3 3 3 2 2 972 R$ 2.430,00 20 3 3 3 3 3 3 2 1458 R$ 3.645,00 21 3 3 3 3 3 3 3 2187 R$ 5.467,50

Probabilidade de acerto

Probabilidade

Probabilidade de acerto 1: em Nº de Prognósticos 7 acertos 6 acertos 5 acertos 4 acertos 3 acertos 7 10.000.000 158.730 5.879 392 43,5 8 5.000.000 86.207 3.494 257 31,9 9 2.500.000 47.170 2.108 173 24,0 10 1.250.000 26.042 1.294 119 18,6 11 625.000 14.535 811 84 14,8 12 312.500 8.224 520 61 12,1 13 156.250 4.735 343 45 10,2 14 78.125 2.790 233 35 8,7 15 52.083 1.978 176 28 7,6 16 34.722 1.408 134 23 6,8 17 23.148 1.006 103 19 6,1 18 15.432 723 80 16 5,5 19 10.288 523 63 14 5,1 20 6.859 381 50 12 4,7 21 4.572 280 40 10 4,4

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).