Quina 7146 sorteia R$ 51 milhões nesta segunda-feira (19); veja o resultado

A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira (19) o sorteio da Quina 7146. O evento acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais e pelo canal oficial da instituição no YouTube. Para este concurso, os apostadores concorrem ao prêmio acumulado de R$ 51 milhões.
Resultado da Quina 7146: Em Instantes.
Atenção: O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer pela Caixa Econômica Federal a partir das 21h. Atualize a página periodicamente para conferir os números sorteados e o rateio completo do prêmio.
Informações gerais sobre a Quina
A Quina é uma das modalidades de loteria mais tradicionais do Brasil, com sorteios realizados diariamente, de segunda-feira a sábado.
Como jogar
Para apostar, o jogador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante (de 01 a 80). São premiadas as apostas que acertarem 2 (duque), 3 (terno), 4 (quadra) ou 5 números (Quina).
Além das apostas convencionais, é possível utilizar modalidades facilitadoras:
- Surpresinha: O sistema seleciona os números aleatoriamente para o apostador.
- Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Preços das apostas
O valor cobrado varia de acordo com a quantidade de números marcados no cartão de aposta:
|Quantidade de Dezenas
|Valor da Aposta (R$)
|5 dezenas (aposta simples)
|R$ 3,00
|6 dezenas
|R$ 18,00
|7 dezenas
|R$ 63,00
|8 dezenas
|R$ 168,00
|9 dezenas
|R$ 378,00
|10 dezenas
|R$ 756,00
|15 dezenas
|R$ 9.009,00
Bolões Caixa
Para expandir as possibilidades de vitória em grupo, a Caixa disponibiliza o Bolão Caixa. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00, sendo que cada cota individual não pode ser inferior a R$ 4,00. As cotas podem ser organizadas diretamente pelos apostadores ou compradas prontas nas casas lotéricas.
Probabilidades de acerto
As chances de contemplação no prêmio principal aumentam à medida que mais números são marcados na aposta:
- Aposta simples (5 dezenas): 1 chance em 24.040.016
- Aposta de 6 dezenas: 1 chance em 4.006.669
- Aposta de 7 dezenas: 1 chance em 1.144.763
- Aposta de 8 dezenas: 1 chance em 429.286
- Aposta de 10 dezenas: 1 chance em 95.396
- Aposta de 15 dezenas: 1 chance em 8.005
Resgate de prêmios
Prêmios líquidos até R$ 2.259,20 podem ser sacados diretamente em qualquer unidade lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Para valores acima desse patamar, o pagamento é efetuado exclusivamente em agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identificação original, CPF e o comprovante original da aposta. O prazo para solicitar o resgate é de até 90 dias corridos após a realização do sorteio.