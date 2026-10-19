Loterias

Resultado Lotofácil concurso 3808: veja números desta segunda-feira (19/10)

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 19/10/26 19h21
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Volante de aposta da Lotofácil na frente de um monitor com resultado online da loteria
Volante de aposta da Lotofácil. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná

A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira (19) o sorteio do concurso 3808 da Lotofácil. O evento acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). O prêmio estimado para o acertador das 15 dezenas é de R$ 2 milhões, atraindo apostadores de todas as regiões do país.

Resultado da Lotofácil 3808: Em Instantes.

Atenção: O Resultado Lotofácil concurso 3808 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for concluído pela Caixa Econômica Federal a partir das 21h. Atualize esta página após o horário do sorteio para acompanhar as dezenas sorteadas e a apuração dos prêmios.

Como Funciona a Lotofácil

A Lotofácil é reconhecida por ser uma das modalidades mais populares das Loterias CAIXA devido à simplicidade das regras e à alta probabilidade de premiação.

Como Jogar

Para apostar, o jogador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Faturam prêmios os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

  • Surpresinha: Deixa a escolha dos números a cargo do sistema da Caixa.
  • Teimosinha: Permite repetir a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

O valor cobrado pelo bilhete varia diretamente com a quantidade de números selecionados:

Quantidade de NúmerosValor da Aposta
15 números (mínima)R$ 3,50
16 númerosR$ 56,00
17 númerosR$ 476,00
18 númerosR$ 2.856,00
19 númerosR$ 13.566,00
20 números (máxima)R$ 54.264,00

Probabilidades de Ganhar

Marcar mais dezenas no volante reduz expressivamente a proporção de probabilidade para atingir a faixa principal:

  • 15 números: 1 chance em 3.268.760
  • 16 números: 1 chance em 204.298
  • 17 números: 1 chance em 24.035
  • 18 números: 1 chance em 4.006
  • 19 números: 1 chance em 843
  • 20 números: 1 chance em 211

Bolão da Lotofácil

Para quem busca maiores chances investindo em grupo, o Bolão das Loterias CAIXA é a alternativa ideal:

  • Valor Mínimo: Na Lotofácil, o valor mínimo do bolão é de R$ 14,00.
  • Valor da Cota: Cada cota individual custa a partir de R$ 4,50.
  • Limites de Cotas: Varia de 2 a 7 cotas (para jogos de 15 dezenas) e de 2 a 100 cotas (para apostas de 20 dezenas).
  • É possível comprar cotas de bolões organizados pelas casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa, com uma taxa de serviço adicional de até 35%.
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