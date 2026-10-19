Resultado Lotofácil concurso 3808: veja números desta segunda-feira (19/10)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira (19) o sorteio do concurso 3808 da Lotofácil. O evento acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). O prêmio estimado para o acertador das 15 dezenas é de R$ 2 milhões, atraindo apostadores de todas as regiões do país.

Resultado da Lotofácil 3808: Em Instantes.

Atenção: O Resultado Lotofácil concurso 3808 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for concluído pela Caixa Econômica Federal a partir das 21h. Atualize esta página após o horário do sorteio para acompanhar as dezenas sorteadas e a apuração dos prêmios.

Como Funciona a Lotofácil

A Lotofácil é reconhecida por ser uma das modalidades mais populares das Loterias CAIXA devido à simplicidade das regras e à alta probabilidade de premiação.

Como Jogar

Para apostar, o jogador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Faturam prêmios os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Surpresinha: Deixa a escolha dos números a cargo do sistema da Caixa.

Deixa a escolha dos números a cargo do sistema da Caixa. Teimosinha: Permite repetir a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

O valor cobrado pelo bilhete varia diretamente com a quantidade de números selecionados:

Quantidade de Números Valor da Aposta 15 números (mínima) R$ 3,50 16 números R$ 56,00 17 números R$ 476,00 18 números R$ 2.856,00 19 números R$ 13.566,00 20 números (máxima) R$ 54.264,00

Probabilidades de Ganhar

Marcar mais dezenas no volante reduz expressivamente a proporção de probabilidade para atingir a faixa principal:

15 números: 1 chance em 3.268.760

1 chance em 3.268.760 16 números: 1 chance em 204.298

1 chance em 204.298 17 números: 1 chance em 24.035

1 chance em 24.035 18 números: 1 chance em 4.006

1 chance em 4.006 19 números: 1 chance em 843

1 chance em 843 20 números: 1 chance em 211

Bolão da Lotofácil

Para quem busca maiores chances investindo em grupo, o Bolão das Loterias CAIXA é a alternativa ideal:

Valor Mínimo: Na Lotofácil, o valor mínimo do bolão é de R$ 14,00 .

Na Lotofácil, o valor mínimo do bolão é de . Valor da Cota: Cada cota individual custa a partir de R$ 4,50 .

Cada cota individual custa a partir de . Limites de Cotas: Varia de 2 a 7 cotas (para jogos de 15 dezenas) e de 2 a 100 cotas (para apostas de 20 dezenas).

Varia de 2 a 7 cotas (para jogos de 15 dezenas) e de 2 a 100 cotas (para apostas de 20 dezenas). É possível comprar cotas de bolões organizados pelas casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa, com uma taxa de serviço adicional de até 35%.