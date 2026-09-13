Resultado Mega Sena 3057: confira os números sorteados neste domingo (13/09)



Neste domingo, 13 de setembro de 2026, a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3057 da Mega-Sena. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso da Mega-Sena, acumulando o prêmio principal para a estimativa de R$ 95 milhões para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (15).

O concurso registrou premiações significativas em apostas feitas na região Nordeste, com destaque para um bolão realizado em Cabrobó, no Sertão pernambucano, que faturou R$ 95.618,16. Outras duas apostas simples, contendo seis números cada, faturaram individualmente o valor de R$ 31.872,72 cada uma, sendo registradas na capital Recife e no município de Ouricuri, também localizado no Sertão do estado.

Resultado da Mega Sena 3057

02 – 04 – 16 – 21 – 48 – 53

Como jogar na Mega-Sena

Para concorrer aos prêmios milionários da Mega-Sena, o apostador deve marcar de 6 a 20 números no volante, entre os 60 disponíveis (de 01 a 60). Leva o prêmio principal quem acertar os 6 números sorteados (Sena), mas também há prêmios para quem faz 5 acertos (Quina) ou 4 acertos (Quadra).

Para facilitar a aposta, a Caixa oferece duas modalidades especiais:

Surpresinha: O próprio sistema escolhe as dezenas de forma aleatória para você.

Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Preços das apostas e Probabilidades

A aposta simples, com 6 números marcados, custa R$ 6. À medida que você adiciona mais números ao bilhete, o valor da aposta aumenta, assim como as chances de ganhar.

Bolão da Mega-Sena

O Bolão das Loterias CAIXA é a melhor opção para quem deseja apostar em grupo e aumentar consideravelmente as chances de acerto sem gastar muito individualmente:

Preço Mínimo: Os bolões têm valor mínimo de R$ 18,00, sendo que cada cota individual não pode ser inferior a R$ 7,00.

Cotas: Varia entre 2 e 100 cotas por bolão, dependendo da quantidade de números selecionados.

Onde comprar: Podem ser montados nas casas lotéricas ou adquiridos diretamente no portal e app Loterias Online da Caixa (com tarifa de serviço de até 35%). As vendas de bolões digitais no dia do sorteio encerram-se às 19h30.

Dias de sorteio e prazos para resgate

Os sorteios regulares da Mega-Sena acontecem três vezes por semana: às terças e quintas-feiras, a partir das 21h, e aos domingos, às 11h.

Os ganhadores têm até 90 dias corridos após a data do sorteio para resgatar o prêmio em qualquer agência da Caixa ou unidade lotérica credenciada. Passado esse prazo, os valores não reclamados são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).