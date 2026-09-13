Falecimentos em Curitiba: obituário deste domingo (13)

ADEMIR SILVA, 76 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARISA MARIA DA GRACA DA SILVA. Filiação: DAVI SILVA e CELINA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, domingo, 13 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
AFFONSO BUTURI, 95 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: FRANCISCO BUTURI e VERGINIA ZANETTI BUTURI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 13 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
ALCIDES SPEROTTO, 67 ano(s). Filiação: LORENCO SPEROTTO e ANGELINA TAVARE SPEROTTO. Sepultamento: CRISTO REI, domingo, 13 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 12/09/2026.
ALEIXO KOSINSKI, 75 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: LEOCADIA DANUSIA KOSINSKI. Filiação: PEDRO KOSINSKI e VITORIA KOSINSKI. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, domingo, 13 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
ANDRE LUIZ MENDES DIAS, 37 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ADOLFO DIAS e OLANDA MENDES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 13 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
ANNA KRAVIETZ SCHLICHTA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BERNARDO SCHLICHTA. Filiação: JACOB KRAVIETZ e CATHARINA KRAVIETZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 13 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 12/09/2026.
ANNIBAL MARTINS DE OLIVEIRA, 90 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: ALBERTINA FERREIRA DE OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA e MARIA EPHIGENIA DE AQUINO OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 13 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
ARMANDO ADIEL CADORI, 47 ano(s). Profissão: MUSICO. Cônjuge: ANNA PAULA DE OLIVEIRA. Filiação: ARMANDO CADORI e SUELY DO ROCIO CADORI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 13 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
ARY JOMPOLSKY, 95 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: LEA SCHERMAN JOMPOLSKY. Filiação: JOSE JOMPOLSKY e PAULINA JOMPOLSKY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
BENEDITO GERALDO DOS SANTOS, 88 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: BENEDITO JOSE DOS SANTOS e MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 13 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
DARCI RODRIGUES, 58 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: ANACLETO RODRIGUES e FLORINDA BAREA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 12 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
DIRCEU JOAO MASCHIO, 70 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Filiação: MARIO JACOB MASCHIO e ELIZA LAZARINI MASCHIO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, domingo, 13 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
DOMINGOS PAZDZIORA, 86 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ALICE JACOMASSI. Filiação: EURICO PAZDZIORA e JOSEFINA B PAZDZIORA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 13 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
DOUNIDAS RODRIGUES DE CAMARGO SILVA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO RODRIGUES DE CAMARGO e LAUSINA DIAS DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 13 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 12/09/2026.
EDINA DE CAMPOS OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ALFREDO RIBEIRO DE CAMPOS e SOFIA KOLCZ DE CAMPOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 13 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 12/09/2026.
EUGENIO ZOTTO, 97 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ANTONIO ZOTTO e MARIA DAS DORES ZOTTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 13 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 12/09/2026.
GIOVANI TABORDA, 63 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: HALAISE IZABEL SUCZECK TABORDA. Filiação: ACIR TABORDA e IVONETE TABORDA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 13 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
GUSTAVO KAGUEIAMA PROCOPIO, 31 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Filiação: JOAO DA SILVA PROCOPIO e SONIA YOKO KAGUEIAMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 13 de setembro de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
HELIO ANTONIO DE OLIVEIRA, 68 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A) MANUTENÇÃO. Cônjuge: CLEIA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO DE OLIVEIRA e MARIA JOANA BARBOSA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 13 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
HELIO DE SOUZA LEITE, 77 ano(s). Cônjuge: TEREZINHA THEODORO BERNARDES LEITE. Filiação: GENESIO FERREIRA LEITE e FRANCISCA MOCINHA DE SOUZA LEITE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 13 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
HELIO FRANCISCO SCHUMACK, 75 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: ANTONIO LINDOLFO SCHUMACK e MARIA HORTENCILIA DA SILVA SCHUMACK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 13 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 12/09/2026.
HERMINIO BERGAMASCHI FILHO, 78 ano(s). Cônjuge: TANIA MARIA MENEZES BERGAMASCHI. Filiação: HERMINIO BERGAMASCHI e LAZARA DOS SANTOS BERGAMASCHI. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 13 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 12/09/2026.
IRINEU GARCIA URBANO, 84 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: JOAO GARCIA VILAR e MARIA URBANO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 13 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 12/09/2026.
ISOLINA COSTA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: OLEGARIO COSTA e FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 13 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
JOAO PEREIRA, 97 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: IZAURA PEREIRA. Filiação: FRANCISCO JOAQUIM PEREIRA e ANGELICA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, domingo, 13 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/09/2026.
LAILA DAHER CHAMUN, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FELIPE MANSUR CHAMUN. Filiação: ELIAS DAHER e ROSA ZETOLA DAHER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 13 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
LELIA LUÇOLLI, 91 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: DOMINGOS CUSATIS e JACY MACHADO CUSATIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 13 de setembro de 2026 às 20:30h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
LEONIRA ALVES DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO VIEIRA DA SILVA. Filiação: TOME ALVES RODRIGUES e BENVINDA CASTILHO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, domingo, 13 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
LUIZ ANTONIO PINHEIRO, 59 ano(s). Profissão: VIDRACEIRO(A). Cônjuge: NELCI APARECIDA PEREIRA PINHEIRO. Filiação: ELOIR PINHEIRO e ERONDINA MOREIRA PINHEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 13 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 12/09/2026.
LUIZ CASTILHOS, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSENI RODRIGUES CASTILHOS. Filiação: JOAO CASTILHOS e TEREZA CASTILHOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 13 de setembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
LUIZA PALHANO DOS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO PALHANO DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 13 de setembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
MAGNO HENRIQUE DE ALMEIDA, 29 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARLOS DELGADO DE ALMEIDA e SILMARA NORTE DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 13 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
MAIRDE LACERDA RIBEIRO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALCIDES FERREIRA LACERDA e ERNESTINA LACERDA DE CASTILHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 13 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 12/09/2026.
MARIA INES BARAO LUBI, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO LUBI. Filiação: FRANCISCO BARAO e MARIA MALASPINI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 13 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
MARIA INEZ DE SOUSA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCEU DE SOUSA. Filiação: FELIPE GOMES DE ALMEIDA e CIPRIANA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 13 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
MARIANO FRANCISCO ZDROJEWSKI, 78 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Filiação: ALEXANDRE ZDROJEWSKI e TECLA ZDROJEWSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 13 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 12/09/2026.
MARIANO RYSZKA, 88 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: LETICIA ALVES FIGUEIREDO. Filiação: IPOLITO RYSZKA e CATARINA RYSZKA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 13 de setembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
MARIO FERREIRA XAVIER, 62 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Cônjuge: MARILZA GONCALVES PONTES XAVIER. Filiação: JOAO PEDRO XAVIER FILHO e NAIR FERREIRA XAVIER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 13 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
MAXIMILIANI EMMER DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO MONTEIRO DA SILVA. Filiação: RAUL EMMER e MARIA GLORIA DA LUZ EMER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 13 de setembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
NILCE DE FRANCA, 56 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: VILARINHO PINTO DE FRANCA e MARIA DO NASCIMENTO FRANCA. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, domingo, 13 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
ODAIR ROCHA, 70 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: FERNANDO ROCHA e ZULMIRA ROCHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 13 de setembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
ODAIR TADEU DE FREITAS, 52 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: CLAUDINEIA DE JESUS FREITAS. Filiação: LUIZ MAZUR DE FREITAS e MARIA JUSTINA SANTOS FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 13 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
OLAISA ADORIAN, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JACIEL CHAGAS DE SOUZA. Filiação: AQUILES ADORIAN e EDILA CHAVES ADORIAN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 12 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
PAULO ARASSEM, 60 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA ELIZIA CORREIA. Filiação: JOAO ARASSEM e MARIA SAK ARASSEM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 13 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
PAULO ROBERTO GARCIA BRAZ, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: IRACI DE JESUS BRAZ. Filiação: SEBASTIAO GARCIA BRAZ e IRAIDES DE FREITAS BRAZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 14 de setembro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
PAULO SERGIO PINTO, 73 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: JUSSARA MARTINS DE FREITAS PINTO. Filiação: ABEL DOS SANTOS PINTO e EDITH SANCHES PINTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 13 de setembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
PEDRO DOTTO NETTO, 77 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: LUIZ DOTTO e ANA MARINHO DOTTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 13 de setembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
PEDRO SLOMPO PETENUSSO, 78 ano(s). Cônjuge: ANTONIA ROSSA PETENUSSO. Filiação: ANTONIO PETENUSSO e ANGELINA SLOMPO PETENUSSO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 13 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 12/09/2026.
RANILDO APARECIDO PINHEIRO, 53 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Filiação: ANTONIO CARLOS PINHEIRO e FRANCISCA DA COSTA PINHEIRO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, domingo, 13 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 12/09/2026.
ROSELI TERESINHA ZEGLIN, 60 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: AFONSO OLTMAN ZEGLIN e ROSA LIPIENSKI ZEGLIN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 13 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 12/09/2026.
WILSON MUGNAINI, 84 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARILISE WANDERER MUGNAINI. Filiação: LUCINDO MUGNAINI e GENOVEVA POTERALLA MUGNAINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 13 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.