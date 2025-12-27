Resultado Mega Sena 2955: Por que não tem sorteio sábado (27/12)?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O tradicional sorteio da Mega-Sena, referente ao concurso 2955, que aconteceria neste sábado (27/12) não será realizado. A piazada que gosta de apostar vai precisar segurar a ansiedade, já que os concursos regulares da loteria foram temporariamente “congelados” até o final do ano.

A pausa nos sorteios normais acontece porque a Caixa está preparando aquele que é o divisor de águas para muitos brasileiros: a Mega-Sena da Virada, marcada para o dia 31 de dezembro. E olha só que legal: este ano, o prêmio especial promete ser o maior da história, chegando à impressionante marca de R$ 1 bilhão.

O último concurso regular foi realizado no sábado (20/12), quando a Mega-Sena sorteou um prêmio de R$ 62 milhões. Na ocasião, as dezenas sorteadas foram: 01 – 09 – 37 – 39 – 42 – 44.

Agora, todas as atenções se voltam para a esperada Mega da Virada, que inevitavelmente encerra o ano com um dos maiores prêmios das loterias brasileiras. O concurso especial sempre deixa o sorriso escapar de quem sonha em começar o novo ano com o bolso recheado.

A suspensão temporária dos concursos regulares é uma prática comum da Caixa Econômica Federal neste período, permitindo concentrar os recursos para o sorteio especial de fim de ano.

Como funciona a Mega da Virada

A Mega da Virada é um concurso especial da Mega-Sena realizado todos os anos, no dia 31 de dezembro. O sorteio segue as mesmas regras da Mega-Sena tradicional: são sorteadas seis dezenas entre os números de 1 a 60. Vence quem acertar todos os números.

A principal diferença é que o prêmio não acumula. Ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas, o valor é dividido entre os apostadores da faixa seguinte, com cinco acertos e assim por diante.

As apostas podem ser feitas até o dia do sorteio, em casas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal.