A Caixa sorteia nessa segunda-feira (2) as dezenas do concurso 1898 da Lotofácil. Acumulada, a loteria paga R$ 6 milhões. Será sorteada também a Quina, concurso 5136, com premiação de R$ 600 mil.

Resultado Lotofácil concurso 1898:

05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

Mega da Virada

Estão liberadas as apostas para a Mega da Virada 2019/2020. Todas as lotéricas do Brasil começam a registrar as apostas para o concurso 2.220, que será sorteado no dia 31 de dezembro deste ano. Após o reajuste do preço de todos os jogos, a aposta simples da Mega da Virada custará R$ 4,50. Com isso, automaticamente o prêmio de saída deste sorteio será de R$ 300 milhões, mas poderá chegar a R$ 340 milhões.

Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula e não havendo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números – e assim sucessivamente.

Além das apostas presenciais, nas lotérica de todo o país, o apostador pode jogar também pela internet, no Portal de Loterias Online, e pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível apenas para usuários da plataforma iOS. Os titulares de conta corrente na Caixa podem fazer suas apostas pelo computador, tablet ou smartphone utilizando o Internet Banking Caixa.