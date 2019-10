A Caixa Econômica Federal sorteou nesta sexta-feira (11) as 15 dezenas do concurso 1876 da Lotofácil. O prêmio está acumulado e o acertador pode receber cerca de R$ 5 milhões. Já a Quina 5095, também acumulada, pode pagar R$ 6,7 milhões. Os sorteios foram realizados no Espaço Caixa, localizado no Terminal do Tietê, em São Paulo.

Resultado Lotofácil 1876: 20 – 08 – 03 – 23 – 18 – 11 – 19 – 02 – 01 – 07 – 16 – 24 – 13 – 22 – 04

Quina 5095: 20 – 49 – 24 – 31 – 39

Acompanhe como foram os sorteios: