A Caixa Econômica Federal sorteou nesta sexta-feira (4) as 15 dezenas do concurso 1873 da Lotofácil. A estimativa do prêmio, que está acumulado após o sorteio da última quarta-feira (2), é de R$ 5 milhões para quem acertar todas as dezenas. No entanto, por ser uma das loterias com maior probabilidade de acerto, a Lotofácil é a preferida dos apostadores em concursos regulares.