A Caixa sorteia neste sábado (11) as sete dezenas e o time do coração pelo concurso 2091 da Timemania. O prêmio é de R$ 1,8 milhão para quem acertar todos os números do sorteio, além do time do coração. Os globos da sorte fizeram o sorteio às 20h.

Resultado da Timemania 2091:

Em instantes!

Na Timemania o apostador escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se o apostador tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha. A aposta simples da Timemania custa R$ 3,5.

