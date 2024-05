Acumulada em R$ 6 milhões, a Lotofácil 3100 fez um paranaense de Marechal Cândido Rondon milionário, na noite desta sexta-feira (10). O apostador acertou as 15 dezenas sorteadas e vai dividir o prêmio máximo com outras duas apostas. Cada uma das três apostas vencedoras ganhou R$ 2,6 milhões.

Resultado Lotofácil 3100 milionária: 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 15, 16, 18, 20, 21, 22 e 25

A aposta de Marechal Cândido Rondou que ganhou o prêmio máximo da Lotofácil 3100 foi do tipo simples, com apenas 15 números apostados. O jogo da sorte foi feito na Lotérica Rondon. Veja abaixo o detalhamento das apostas:

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio PATINGA/MG CURINGAO LOTERIAS 17 Não Bolão 13 R$2.561.075,53 MARECHAL CANDIDO RONDON/PR LOTERICA RONDON 15 Não Simples 1 R$2.561.075,53 PALMAS/TO LOTERIA E HOJE 16 Não Bolão 25 R$2.561.075,50

Ganhadores da Lotofácil em Curitiba

Seis apostas de Curitiba acertaram 14 dos 15 números sorteados pela Lotofácil 3100 milionária e garantiram um troco. As apostas faturaram R$ 1,6 mil. Uma delas, que apostou com 16 números, ganhou R$ 3,3 mil. Veja o detalhamento abaixo.

CURITIBA/PR GUAIRA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.663,26 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 16 Não Simples 1 R$3.326,52 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.663,26 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.663,26 CURITIBA/PR LOTERIAS TIO PATINHAS 15 Não Simples 1 R$1.663,26 CURITIBA/PR MILLENIUM LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.663,26

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples, com 15 números, curta R$ 3.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Rango Barateza! Xis Gaudério: lanchão de gaúcho em Curitiba também ajuda o Rio Grande do Sul! VÍDEO Fast food vegano da Xuxa é gostoso? A Tribuna do Paraná foi provar Tempestade geomagnética Tempestade solar gigante pode atingir a Terra neste fim de semana e causar apagões