Resultado da Quina 7111 deste domingo (06/09): veja os números sorteados

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo, 06 de setembro de 2026, o sorteio da Quina concurso 7111. O evento ocorre a partir das 11h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O prêmio acumulado é de R$ 17 milhões.

Resultado da Quina 7111

– Em instantes!

Como funciona a Quina

A Quina é uma das modalidades de loteria mais populares da Caixa. Para participar, o jogador deve escolher de 5 a 15 números dentro do volante composto por 80 dezenas (de 01 a 80).

Ganha prêmio quem acertar 5 (Quina), 4 (Quadra), 3 (Terno) ou 2 números (Duque).

Além do preenchimento manual do volante nas casas lotéricas ou no site oficial de Loterias Caixa, é possível optar por facilitadores:

Surpresinha: o próprio sistema da Caixa gera os números da aposta de forma aleatória.

o próprio sistema da Caixa gera os números da aposta de forma aleatória. Teimosinha: permite concorrer com os mesmos números por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das apostas e probabilidades

O valor da aposta simples, contendo 5 números, custa R$ 3,00. É possível aumentar as chances de vitória incluindo mais números no bilhete, o que altera o valor cobrado:

Quantidade de números Valor da Aposta Chance de acerto (Quina – 5 acertos) 5 números R$ 3,00 1 em 24.040.016 6 números R$ 18,00 1 em 4.006.669 7 números R$ 63,00 1 em 1.144.763 8 números R$ 168,00 1 em 429.286 10 números R$ 756,00 1 em 95.396 15 números R$ 9.009,00 1 em 8.005

Como funcionam os Bolões da Quina

Para quem deseja jogar em grupo, a Caixa oferece o Bolão Oficial.

Preço mínimo: R$ 15,00 por bolão, sendo que cada cota individual custa a partir de R$ 4,00.

R$ 15,00 por bolão, sendo que cada cota individual custa a partir de R$ 4,00. Quantidade de cotas: Varia de 2 a 50 cotas, a depender da quantidade de dezenas marcadas.

Varia de 2 a 50 cotas, a depender da quantidade de dezenas marcadas. Os bolões também podem ser adquiridos prontos no balcão das casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online (com cobrança de tarifa de serviço adicional de até 35%).

