Loterias

Resultado da Quina 7111 deste domingo (06/09): veja os números sorteados

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 05/09/26 19h46
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Foto: Aniele Nascimento | Gazeta do Povo | Arquivo

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo, 06 de setembro de 2026, o sorteio da Quina concurso 7111. O evento ocorre a partir das 11h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O prêmio acumulado é de R$ 17 milhões.

Resultado da Quina 7111

– Em instantes!

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Como funciona a Quina

A Quina é uma das modalidades de loteria mais populares da Caixa. Para participar, o jogador deve escolher de 5 a 15 números dentro do volante composto por 80 dezenas (de 01 a 80).

Ganha prêmio quem acertar 5 (Quina), 4 (Quadra), 3 (Terno) ou 2 números (Duque).

Além do preenchimento manual do volante nas casas lotéricas ou no site oficial de Loterias Caixa, é possível optar por facilitadores:

  • Surpresinha: o próprio sistema da Caixa gera os números da aposta de forma aleatória.
  • Teimosinha: permite concorrer com os mesmos números por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das apostas e probabilidades

O valor da aposta simples, contendo 5 números, custa R$ 3,00. É possível aumentar as chances de vitória incluindo mais números no bilhete, o que altera o valor cobrado:

Quantidade de númerosValor da ApostaChance de acerto (Quina – 5 acertos)
5 númerosR$ 3,001 em 24.040.016
6 númerosR$ 18,001 em 4.006.669
7 númerosR$ 63,001 em 1.144.763
8 númerosR$ 168,001 em 429.286
10 númerosR$ 756,001 em 95.396
15 númerosR$ 9.009,001 em 8.005

Como funcionam os Bolões da Quina

Para quem deseja jogar em grupo, a Caixa oferece o Bolão Oficial.

  • Preço mínimo: R$ 15,00 por bolão, sendo que cada cota individual custa a partir de R$ 4,00.
  • Quantidade de cotas: Varia de 2 a 50 cotas, a depender da quantidade de dezenas marcadas.
  • Os bolões também podem ser adquiridos prontos no balcão das casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online (com cobrança de tarifa de serviço adicional de até 35%).
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