Resultado Lotofácil 3780: saiba por que não tem sorteio e quando sai o prêmio de R$ 300 milhões

Se você está buscando pelo resultado da Lotofácil neste fim de semana, vai precisar ter um pouco mais de paciência. Diferente do informado em alguns canais, não haverá sorteio do concurso 3780 da Lotofácil neste domingo (06 de setembro de 2026).

O sorteio 3780 é reservado para a tradicional Lotofácil da Independência, que será realizada no dia 15 de setembro de 2026, às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

A grande atração do concurso especial é o prêmio estimado em R$ 300 milhões. Além disso, o prêmio não acumula: caso ninguém acerte as 15 dezenas, a bolada total é dividida entre os acertadores de 14 números (e assim por diante, exatamente como ocorre na Mega da Virada).

As apostas para a edição especial já estão abertas e podem ser feitas nas lotéricas credenciadas ou pelos canais virtuais das Loterias Caixa.

Como Funciona a Lotofácil da Independência

A dinâmica de jogo permanece a mesma dos concursos regulares, famosa por oferecer boas probabilidades aos apostadores.

Marcação no Volante: Escolha de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis (01 a 25).

Escolha de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis (01 a 25). Faixas de Premiação: Ganha prêmios quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Ganha prêmios quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Recursos de Aposta: Surpresinha: O sistema escolhe os números aleatoriamente para você. Teimosinha: Para os concursos regulares subsequentes após a edição especial.



Valores das Apostas

Quantidade de Números Valor da Aposta (R$) 15 números (mínima) R$ 3,50 16 números R$ 56,00 17 números R$ 476,00 18 números R$ 2.856,00 19 números R$ 13.566,00 20 números (máxima) R$ 54.264,00

Probabilidades de Ganhar a Faixa Principal (15 acertos)

15 números: 1 chance em 3.268.760

1 chance em 3.268.760 16 números: 1 chance em 204.298

1 chance em 204.298 17 números: 1 chance em 24.035

1 chance em 24.035 18 números: 1 chance em 4.006

1 chance em 4.006 19 números: 1 chance em 843

1 chance em 843 20 números: 1 chance em 211

Bolão Oficial da Caixa

Para aumentar as probabilidades sem arcar com custos elevados individualmente, o Bolão é a melhor alternativa para a edição de R$ 300 milhões:

Preço mínimo: R$ 14,00 por bolão (cota mínima individual de R$ 4,50).

R$ 14,00 por bolão (cota mínima individual de R$ 4,50). Quantidade de cotas: De 2 a 100 cotas, dependendo do total de dezenas selecionadas.

De 2 a 100 cotas, dependendo do total de dezenas selecionadas. Aquisição: Disponível diretamente nos guichês das lotéricas ou pelo site/app das Loterias Caixa.