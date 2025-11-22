Resultado da Mega-Sena 2942: veja as dezenas deste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Apostou na Mega-Sena? A Caixa sorteia neste sábado (22/11) o concurso 2942 da Mega-Sena, a loteria milionária do Brasil. O prêmio é de R$ 10 milhões. Quem acertar os seis números leva essa bolada. Se tiver mais de um acertador, o prêmio é dividido.

O sorteio acontece a partir das 20 horas no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo.

Resultado da Mega-Sena 2942:

30, 60, 12, 54, 40 e 46.

A aposta na Mega-Sena custa R$ 6 para um jogo simples de seis dezenas. Se você não teve sorte nesta quinta-feira, a Mega “corre” novamente no sábado.

Como jogar

A Mega-Sena é o jogo de loteria mais famoso e com os maiores prêmios do Brasil, administrado pela Caixa Econômica Federal. Criada em 1996, ela oferece aos apostadores a chance de ganhar milhões de reais com apenas uma aposta.