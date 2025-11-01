Resultado da Mega-Sena 2935: confira as dezenas deste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Caixa sorteia neste sábado (1º/11) o concurso 2935 da Mega-Sena, a loteria milionária do Brasil. O prêmio é de R$ 34 milhões. Quem acertar os seis números leva essa bolada. Se tiver mais de um acertador, o prêmio é dividido. O sorteio acontece a partir das 20 horas no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo.

Resultado da Mega-Sena 2935:

57, 18, 28, 09, 34 e 38

A aposta na Mega-Sena custa R$ 6 para um jogo simples de seis dezenas. Se você não teve sorte nesta terça-feira, a Mega “corre” novamente na quinta-feira.