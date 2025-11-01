Mega da Virada: apostas começam neste sábado (1°) e prêmio pode chegar a R$ 1 bilhão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A tão esperada Mega da Virada começou a ser vendida a partir deste sábado (1º/10). O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro e poderá pagar um prêmio recorde de até R$ 1 bilhão, dependendo da quantia arrecadada.

Atualmente, o prêmio está estimado em R$ 850 milhões, o que supera em mais de 33% o valor pago em 2024, que era de R$ 635,4 milhões. O prêmio pode ser ainda maior devido a uma nova decisão do Ministério da Fazenda.

Segundo a Portaria SPA/MF nº 1.656, o percentual destinado aos apostadores que acertarem as seis dezenas da Mega da Virada passou de 62% para 90% do total da premiação.

Além do aumento do valor, o horário para fazer apostas em todas as modalidades das Loterias Caixa, incluindo a Mega da Virada, será ampliado a partir de segunda-feira (03/10). Os apostadores terão até às 20h30 para comprar os bolões pelo aplicativo e pelo portal Loterias Caixa.

Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Portanto, se não houver ganhadores na primeira faixa de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa de 5 números e assim por diante.

O valor da aposta simples com seis números custa R$ 6.

