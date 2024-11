Resultado da Mega-Sena 2802: confira as dezenas sorteadas neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Fez suas apostas na Mega-Sena? Caixa sorteia neste sábado (30) as seis dezenas do concurso 2802 da Mega-Sena. A loteria milionária tem prêmio acumulado estimado em R$ 67 milhões para o sorteio de hoje. Você confere o resultado da Mega-Sena aqui na Tribuna, a partir das 20h.

Resultado da Mega-Sena 2802:

A partir das 20h

Como jogar na Mega-Sena

Para participar da Mega-Sena, basta escolher de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. O valor da aposta mínima, com 6 números, é de R$ 5. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio. Os jogos podem ser feitos nas casas lotéricas, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa.