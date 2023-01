A Mega Sena promete pagar neste sábado (28) a bolada de R$ 75 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2559. Para isso, é preciso apenas uma “força” da sorte! O prêmio está acumuado em R$ 75 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Resultado Mega-Sena 2559

– 12, 32, 35, 20, 09 e 30.

A Mega-Sena também paga prêmios para quem acertar quatro e cinco dezenas, além do prêmio máximo para quem acertar os seis números.

