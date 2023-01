Que tal faturar uma bolada e ficar milionário ainda no começo da semana? Para isso, é preciso apenas uma “força” da sorte! A Caixa sorteia nesta terça-feira (10) o concurso 2553 da Mega-Sena. O prêmio é de R$ 12,5 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Resultado Mega-Sena 2553

13, 15, 53, 54, 55, 58

A Mega-Sena também paga prêmios para quem acertar quatro e cinco dezenas, além do prêmio máximo para quem acertar os seis números.

