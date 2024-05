A Caixa sorteia nesta segunda-feira (13) as 20 dezenas do concurso 2620 da Lotomania. O prêmio é de R$ 600 mil para quem acertar todos os números do sorteio. Os globos da sorte fizeram o sorteio às 20h.

Resultado da Lotomania 2620:

02, 05, 12, 13, 16, 27, 32, 34, 40, 43, 44, 50, 53, 52, 59, 60, 70, 84, 87, 94

Na Lotomania o apostador escolhe 50 números e concorre a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. Além da opção de marcar no volante, é possível ainda marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha. Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. A aposta simples da Lotomania custa R$ 3.