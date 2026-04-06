Restituição do Imposto de Renda 2026: calendário e as novas regras do IRPF

A Receita Federal estabeleceu mudanças importantes para o ciclo do Imposto de Renda em 2026. A principal novidade é a concentração dos pagamentos em apenas quatro lotes regulares, reduzindo o cronograma que, em anos anteriores, contava com cinco etapas.

Além disso, o governo implementou o projeto-piloto Cashback IRPF, focado em simplificar a vida de quem possui pequenos valores retidos na fonte.

Calendário de restituição do IRPF 2026

Os pagamentos dos lotes regulares seguem as datas abaixo:

1º Lote: 29 de maio de 2026

29 de maio de 2026 2º Lote: 30 de junho de 2026

30 de junho de 2026 3º Lote: 31 de julho de 2026

31 de julho de 2026 4º Lote: 28 de agosto de 2026

O que é o lote especial de cashback?

O Lote Especial de Restituição Automática – Cashback IRPF está previsto para o dia 15 de julho de 2026.

Esta medida visa beneficiar trabalhadores de baixa renda que, embora isentos de declarar, tiveram retenção de imposto em algum mês de 2025 (por receberem valores pontualmente maiores). A partir de agora, essas pessoas receberão a restituição automaticamente, sem a necessidade de enviar a declaração à Receita Federal.

Quem tem prioridade no recebimento?

A ordem de pagamento dos lotes obedece aos seguintes critérios de prioridade:

Idosos acima de 80 anos; Idosos acima de 60 anos, contribuintes com deficiência ou doenças graves; Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber via Pix.

Como consultar: O status da sua restituição pode ser verificado diretamente no site Meu Imposto de Renda da Receita Federal.

Regras para a declaração em 2026

O prazo para a entrega da declaração do IRPF 2026 (ano-calendário 2025) será de 23 de março a 29 de maio.

Quem deve declarar: Residentes no Brasil que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025.

Residentes no Brasil que receberam rendimentos tributáveis acima de em 2025. Isenção de R$ 5 mil: Embora a nova faixa de isenção para quem ganha até R$ 5 mil tenha entrado em vigor em 1º de janeiro de 2026, ela só terá impacto na declaração de 2027. A declaração atual ainda reflete as regras de rendimentos de 2025.

Tire suas dúvidas: 5 perguntas sobre o IRPF 2026

1. Quantos lotes de restituição teremos em 2026? Diferente dos anos anteriores, a restituição agora está concentrada em apenas quatro lotes regulares, pagos entre maio e agosto.

2. O que é o novo “Cashback” da Receita Federal? É um lote especial de restituição automática para contribuintes de baixa renda que tiveram imposto retido na fonte em 2025, mas que são isentos de declarar. O pagamento está previsto para 15 de julho de 2026.

3. Quem recebe a restituição primeiro? A prioridade é dada a idosos (acima de 60 e 80 anos), pessoas com deficiência ou doenças graves, profissionais do magistério e contribuintes que utilizaram o Pix ou a declaração pré-preenchida.

4. Já posso aproveitar a isenção para quem ganha até R$ 5 mil? A nova faixa de isenção entrou em vigor em janeiro de 2026, mas ela só será aplicada na declaração de 2027. Para a declaração de 2026, valem os rendimentos obtidos ao longo de 2025.

5. Como serei avisado sobre o status da minha declaração? Além do site oficial, o governo enviará alertas e informações importantes diretamente pelo aplicativo Gov.br e pelo WhatsApp.

Comunicação com o contribuinte

Para facilitar o acesso a prazos e orientações, o governo passará a enviar alertas e informações importantes através do aplicativo Gov.br e também pelo WhatsApp, complementando os canais tradicionais de comunicação.