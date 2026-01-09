Renovação da CNH passa a ser automática para bons motoristas; entenda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O ano começa com uma boa notícia para quem respeita as regras de trânsito. O Ministério dos Transportes divulgou, nesta sexta-feira (9/01), o primeiro lote de carteiras nacionais de habilitação (CNH) renovadas automaticamente. O benefício contempla motoristas que não cometeram nenhuma infração nos últimos 12 meses.

A medida, que visa premiar os bons condutores, está prevista em medida provisória publicada no dia 10 de dezembro de 2025.

A escolha da data de hoje para o anúncio não foi por acaso. Os condutores têm prazo de 30 dias, contados a partir do vencimento da CNH, para fazer a renovação do documento.

“A decisão prevê que condutores responsáveis no trânsito não precisam realizar exames presenciais, se deslocar aos Detrans ou pagar qualquer taxa adicional para renovar o documento. O processo será totalmente automático e digital, pelo sistema da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, com a atualização disponível no aplicativo da CNH do Brasil”, informa o ministério.

Durante o anúncio do primeiro lote de CNHs renovadas automaticamente, o ministro da pasta, Renan Filho, disse que uma mensagem será enviada, por celular, aos bons condutores parabenizando-os pelo feito e concedendo a eles um selo.

Renovação gratuita vale para a CNH digital

O ministro explicou que a gratuidade será para a carteira digital. Caso o motorista prefira a versão física da CNH, basta solicitar o documento impresso ao Detran, mas nesse caso terá que arcar com o custo do serviço.

Para facilitar a vida dos motoristas, o cadastro no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) pode ser feito diretamente pelo aplicativo da CNH ou por meio do Portal de Serviços da Senatran.

Renovação automática vale para todos?

Não! Vale lembrar que condutores com 70 anos ou mais não estão aptos a receber o benefício. Já os motoristas com idade a partir de 50 anos receberão o benefício uma única vez.

“A renovação automática não vale para motoristas que têm a validade da CNH reduzida por recomendação médica, em casos de doenças progressivas ou condições que exigem acompanhamento de saúde”, informa o ministério.