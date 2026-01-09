IPVA 2026 no Paraná: Calendário completo para pagamento com desconto

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O calendário de pagamento do IPVA 2026 no Paraná começa nesta sexta-feira (9) para veículos com final de placa 1 e 2. A data marca o prazo final para o pagamento em cota única com 6% de desconto ou para aderir ao parcelamento em até 5 vezes sem juros, conforme informado pela Secretaria da Fazenda e Receita Estadual.

Os motoristas paranaenses terão um alívio significativo no bolso em 2026. Em média, o valor do imposto será 45,7% menor em comparação ao ano anterior, com a alíquota fixada em 1,9%. Com essa mudança, o Paraná entra para o grupo de estados brasileiros com uma das menores taxas de IPVA do país.

Para gerar as guias de pagamento, os proprietários de veículos têm diferentes opções. É possível acessar o Portal do IPVA ou o Portal de Pagamento de Tributos diretamente. Quem preferir usar o smartphone pode baixar o aplicativo Serviços Rápidos da Receita Estadual, disponível tanto para dispositivos Android quanto iOS. O pagamento foi facilitado com a opção de quitação via PIX, bastando utilizar o QR Code que consta na guia.

A Secretaria da Fazenda faz um alerta importante: cuidado com sites fraudulentos. A recomendação é que os contribuintes gerem suas guias exclusivamente através dos canais oficiais, sempre identificáveis por endereços eletrônicos que terminam com a extensão ‘.pr.gov.br’, ou utilizem o aplicativo oficial da Receita Estadual.

Atenção para as penalidades em caso de atraso no pagamento: a multa é de 0,33% ao dia, acrescida de juros de mora calculados de acordo com a taxa Selic. Quando o atraso ultrapassa 30 dias, a multa é fixada em 20% do valor do imposto.

Isenções e alíquotas diferenciadas

Os proprietários de motocicletas de até 170 cilindradas seguem isentos do imposto. Já ônibus, caminhões, veículos de aluguel ou aqueles movidos a gás natural veicular (GNV) têm tributação reduzida, com alíquota de 1%. Vale ressaltar que a conversão para GNV precisa ser realizada exclusivamente em oficinas credenciadas pelo Inmetro.

Os contribuintes precisam ficar atentos ao cronograma de vencimento conforme o final da placa do veículo para não perder os benefícios oferecidos pelo estado.

Calendário do IPVA 2026 no Paraná

FINAL DE PLACA – prazo de pagamento da quota única com desconto de 6%

1 e 2 – 09/01/2026

3 e 4 – 12/01/2026

5 e 6 – 13/01/2026

7 e 8 – 14/01/2026

9 e 0 – 15/01/2026

FINAL DE PLACA – cinco parcelas

1 e 2 – 09/01, 09/02, 09/03, 09/04, 11/05

3 e 4 – 12/01, 10/02, 10/03, 10/04, 12/05

5 e 6 – 13/01, 11/02/ 11/03, 13/04, 13/05

7 e 8 – 14/01, 12/02, 12/03, 14/04, 14/05

9 e 0 – 15/01, 13/02, 13/03, 15/04, 15/05

