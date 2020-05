A atriz Regina Duarte deixou a Secretária Especial da Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro após dois meses na manhã desta quarta-feira (20). A informação foi divulgada num vídeo postado no Twitter do presidente, em que ele e Regina explicam os principais motivos da saída da atriz. Um dos cotados para substituí-la no cargo é o também ator Mário Frias.

Regina Duarte afirmou que sente falta da família morando em Brasília. Ela vai comandar agora a Cinemateca de São Paulo, que também é vinculada ao governo federal.

Regina Duarte relatou que sente falta de sua família, mas para que ela possa continuar contribuindo com o Governo e a Cultura Brasileira assumirá, em alguns dias, a Cinemateca em SP. Nos próximos dias, durante a transição, será mostrado o trabalho já realizado nos últimos 60 dias pic.twitter.com/79CyrQY1uI — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 20, 2020

A atriz tem sido alvo de críticas pelas suas declarações, que minimizam a pandemia do novo coronavírus e também pelo apoio ao regime militar. Cerca de 500 personalidades assinaram um manifesto de repúdio às recentes falas da secretária, incluindo os compositores Caetano Veloso, Arnaldo Antunes, Lulu Santos e Chico Buarque.

Entrevista polêmica

Entre os casos polêmicos, a postura de Regina Duarte durante uma entrevista ao canal CNN Brasil têm sido motivo recente de críticas. A secretária da cultura chegou a dizer que “a tortura sempre existiu” e que “onde há vida, há morte”. Na mesma entrevista, Regina cantou trecho “Para frente, Brasil”, símbolo do período de repressão.

Durante a entrevista, a secretária minimizou o impacto da pandemia e recusou-se a assistir a um vídeo em que a atriz Maitê Proença critica sua posição por não ter se manifestado publicamente sobre as mortes de nomes importantes da cultura brasileira, como Rubem Fonseca e Aldir Blanc.

